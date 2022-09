Un Boca entonado y con varios cambios visita al alicaído Lanús

Boca Juniors, con el ánimo por las nubes tras su resonante victoria en el superclásico y cinco variantes respecto de ese encuentro, visitará esta noche al alicaído Lanús, que marcha último, en uno de los partidos que le darán continuidad a la fecha 19na. de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21.30 en el estadio Ciuda de Lanús-Néstor Díaz Pérez, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal TNT Sports.

El equipo xeneize alcanzó los 32 puntos el domingo último tras imponerse sobre River en La Bombonera por 1-0 con un gol de Darío Benedetto, en un triunfo que lo fortaleció en lo anímico y confirmó su levantada para atravesar el mejor momento en el ciclo del técnico Hugo Ibarra, quien dejó de ser mirado de reojo como al inicio de su gestión.

Es que el triunfo sobre su clásico rival fue el cuarto consecutivo luego de los anteriores sobre Defensa y Justicia (1-0) en Florencio Varela, Atlético Tucumán (2-1) en La Boca y Colón (2-1) en Santa Fe, y así dejó de ser un mero espectador en el torneo para convertirse en aspirante al título. Su rival, Lanús, marcha último con apenas 11 puntos y un campaña para el olvido que se devoró los ciclos del entrenador Jorge Almirón primero, el interinato de Rodrigo Acosta, el hermano del Laucha, y ahora mantiene en jaque a Frank Darío Kudelka. El Granate apenas ganó dos partidos en la LPF, el último el 20 de agosto pasado sobre Arsenal de Sarandí (1-0), y cayó en sus dos recientes presentaciones, la más cercana el viernes pasado ante Barracas Central (2-0).

De todas maneras, el partido no será sencillo para Boca, que deberá revalidar todo lo bueno que mostró el domingo con cinco variantes respecto del superclásico empezando por su capitán, Marcos Rojo, expulsado ante River, quien será reemplazado por el peruano Carlos Zambrano.Tampoco estará otro de los puntos altos ante los dirigidos por Marcelo Gallardo como el volante Martín Payero, al que lo relevará el paraguayo Óscar Romero. Mientras que Alan Varela, que provocó involuntariamente la fractura de malar derecho de Rodrigo Aliendro, dejará su lugar a Esteban Rolón.Y las otras dos variantes se producirán en el ataque, donde Norberto Briasco ingresará por Luca Langoni y Luis Vázquez por el héroe del superclásico, Pipa Benedetto, todos para ser preservados por esta seguidilla de tres encuentros en una semana.Es probable que se extrañe a Rojo, el líder de la defensa que no solo sobresale en su puesto sino que tiene el plus de potenciar a los demás, sobre todo a Nicolás Figal, quien atraviesa su mejor momento desde que se incorporó al club, y también a dos laterales de corte ofensivo como el peruano Luis Advíncula y el colombiano Frank Fabra.

Pero el déficit del Xeneize en la generación de juego será un punto a tener en cuenta, ahora con las alternativas de Briasco y Vázquez,

Por el lado de Lanús, el clima no es el mejor y tras la derrota ante el Guapo hinchas y socios esperaron a los jugadores en el regreso al estadio para recriminarles en forma airada por sus bajas actuaciones, con algunos más apuntados que otros como el colombiano Raúl Loaiza. Precisamente Loaiza, junto a Lautaro Acosta, están con cuatro tarjetas amarillas y eso inquieta a Kudelka debido a que de sumar una más se perderán el clásico sureño del domingo próximo ante Banfield.

En ese contexto, la formación para recibir a Boca será definida a último momento por Kudelka, quien adelantó que incluirá en el lateral izquierdo a Julián Aude, recuperado de una lesión, por Nicolás Pasquini, mientras que Brian Blando podría ingresar por el ídolo José Sand, quien ocuparía un lugar en el banco de suplentes.Lo que está definido es que el entrenador retomará el esquema 4-4-2 con mayores recaudos y dejará de lado el 4-3-3 que no le dio efecto ante Barracas Central.

El Granate sabe que su muy mal momento puede ser maquillado con un buen resultado ante Boca, el primero de los dos exámenes finales para Kudelka, ya que el partido siguiente ante Banfield, el clásico rival, seguramente definirá el ciclo en el caso de ser negativo.