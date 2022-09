Le entregarán una vivienda a la familia de un niño con una rara enfermedad

Un niño de cuatro años que padece síndrome de DiGeorge —una enfermedad que provoca el desarrollo insuficiente de varios sistemas del cuerpo—, recibirá una casa para él y su familia dentro de quince días.

“La Provincia me dijo que me dará la vivienda, estoy muy feliz”, comentó su madre, Brenda, mientras hacían el pedido frente a casa de Gobierno. La notificación se la dieron al mediodía de ayer, cuando le confirmaron a la joven madre que tendrá su casa: “Me dijeron que me entregarán una vivienda, es una alegría”.

“Hablarán con la propietaria del alquiler en el que estoy para que me deje quedar quince días más”, indicó en radio Sudamericana.

Por su parte, referentes sociales confirmaron que ellos pagarán los días de alquiler que deba quedarse con sus hijos en la casa.

Brenda es mamá de dos niños, y uno de ellos es Freddy, quien tiene 4 años y padece el síndrome de DiGeorge, que también se conoce como “síndrome de deleción del cromosoma 22q11.2”, un trastorno causado por la falta de una pequeña parte del cromosoma 22. Esto provoca el desarrollo insuficiente de varios sistemas del cuerpo.

Los síntomas de la enfermedad son soplo cardíaco y piel azulada debido a la mala circulación de sangre rica en oxígeno (cianosis) como resultado de un defecto cardíaco; infecciones frecuentes; ciertas características del rostro, como mentón poco desarrollado, orejas de implantación baja, ojos separados o un surco estrecho en el labio superior; orificio en el paladar (hendidura del paladar) u otros problemas en el paladar; retraso en el crecimiento; dificultad para alimentarse, imposibilidad para aumentar de peso o problemas gastrointestinales; problemas respiratorios; poco tono muscular; retraso en el desarrollo, como retrasos para rodar, enderezarse u otros hitos del desarrollo de los bebés; y retraso en el desarrollo del habla o voz nasal, entre otros.