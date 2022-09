Mitos sobre la vitamina C y el cuidado de la piel

“La vitamina C es una sustancia que todo el organismo y no sólo la piel utiliza para muchas funciones vitales, de allí que sea de vital importancia su consumo”. El médico dermatólogo Lucas Ponti explicó que “el ser humano es de los pocos animales que no la pueden producir por sí mismos por lo que sí o sí la tiene que recibir del exterior y la dieta es la principal manera de incorporar este nutriente de manera balanceada”.

Lo cierto es que se trata de un gran antioxidante y aliado de la piel, famoso por aportar “calma” al rostro con su uso, y es uno de los principios clave para tener una piel protegida, iluminada y joven. “El uso de la vitamina C suele generar mucho miedo porque, cuando se piensa en ella suele remitirse a fórmulas primigenias, bastante irritables e inestables, algo que ya no ocurre, con fórmulas cuidadosamente estabilizadas y duraderas”. Valeria Navarro es directora técnica de la firma cosmética coreana Boutijour y en una entrevista con la revista Marie Claire ayudó a desmontar los mitos más comunes que envuelven a este maravilloso antioxidante.

1- La vitamina C solo puede usarse de noche. Falso. “No solo podemos usarla por el día, sino que es el momento clave para hacerlo. Una rutina rica en vitamina C se aplicará mañana y noche, pero de hacerlo solo una vez, siempre es preferible que sea por la mañana”, explicó la médica dermatóloga Lilian Demarchi. En opinión de Ponti, “cuando se la utiliza de noche es un aclarante natural y es un estimulador de la síntesis de colágeno; y cuando se la utiliza de día combate la producción de radicales libres producida por el daño de la radiación ultravioleta y por la contaminación ambiental”. “La vitamina C debería estar presente en todas las rutinas de cuidado facial, sobre todo en pieles que están más expuestas al sol o a la contaminación urbana”, aseguró.

2- La vitamina C irrita la piel. Falso. Es otro de los mitos más comunes en torno al uso de este producto y radica en lo que ocurre cuando se oxida, pero si esto ocurre, es porque no es una fórmula estable. Actualmente, las firmas trabajan con formas auto estables de vitamina C que pueden estar abiertas durante meses sin oxidarse. En este sentido es que suele afirmarse que la vitamina C está contraindicada en personas con rosácea. “Es mito a medias porque si el producto está en concentraciones altas puede llegar a irritar la piel, pero como estimula la síntesis de colágeno, que se encuentra en los capilares que se encuentran alterados por la rosácea, la vitamina C en realidad refuerza esas venitas mejorando la capacidad de no ponerse colorada”.

3- La vitamina C no se puede usar con retinol. Falso. “Siempre y cuando se trabaje con formas estables de vitamina C y A (retinol), no debe haber problemas. Solo en sus inicios no eran combinables, porque la vitamina C en su forma pura podía hacer una exfoliación. Como el retinol hace también una función similar, se hablaba de que podía sobre exfoliarse el tejido. Esto ya no ocurre y de hecho uno de los mejores combos es el de la vitamina C con el retinol. Juntos, trabajan en sinergia para renovar la piel, mejorar la pigmentación, sintetizar colágeno y elastina, reducir los poros, etc.”, señaló Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

4- La vitamina C no se debe aplicar con Alfahidroxiácidos (AHA) y Betahidroxiácidos (BHAs). Falso. “Quien afirma esto es aludiendo a que la vitamina C exfolia, pero las formas estables actuales no exfolian. No hay problema en combinarla con alfa o betahidroxiácidos. De hecho, puede que la vitamina C los apoye ayudando a mejorar la hidratación, síntesis de colágeno, hiperpigmentación, etc”, explicó Demarchi.

5- La vitamina C mancha la piel. Falso. Según explicó Demarchi, “cuando se trabaja con vitaminas C muy poco estables (ácido ascórbico puro), estas podrían producir sensibilidad cutánea y, al exponer la piel al sol, producir hiperpigmentación. Pero esto no ocurre con las formas estables de vitamina C que se utilizan con frecuencia”. Y agregó: “Siempre lo que mancha es el sol, no los productos, por eso es tan importante aplicar protector solar a diario, aunque no salgamos de casa”.

6- La vitamina C no se puede usar en embarazadas. Falso. “Si analizamos lo que se les da a las mujeres al comienzo del embarazo son multivitamínicos con vitamina C, entonces si la pueden consumir se la pueden poner en la piel”, aseguró Ponti, para quien el principal uso en esta etapa de la vida de las mujeres es el de “prevenir las manchas en la piel, que es una de las consecuencias más comunes a causa de los cambios hormonales”.