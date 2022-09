Un desaparecido y un niño grave tras el vuelco de una lancha

Una tragedia náutica conmocionó en las últimas horas a la ciudad santafesina de Coronda, donde una lancha con 11 tripulantes perdió el control y se dio vuelta en una isla frente a la costanera. Un hombre de 65 años está desaparecido y un nene de apenas 2 fue internado y se encuentra en grave estado.

El hecho ocurrió en la noche del viernes y la Prefectura Naval continúa este sábado rastrillando la zona con un importante operativo de búsqueda para hallar a Miguel Morales.

En la embarcación, que según informaron los medios locales tenía un motor mediano, viajaban integrantes de dos familias y algunos amigos, entre ellos cuatro menores de edad (14, 11, 4 y 2 años).

Un vecino del lugar identificado como Juan Ñañe le contó al medio local El Litoral que escuchó los gritos con pedidos de ayuda y tomó su pequeña embarcación y remó hasta el lugar en el que se produjo el accidente.

“Estaba en mi casa y escucho que pedían auxilio del otro lado de la isla. Agarro la lancha, me voy a pala, remando, había gente y la embarcación se le había ido a pique. Asistí al bebé de dos añitos que estaba del otro lado de la barranca”, relató Ñañe.

Y siguió: “Lo traje y me fui a buscar a otra gente que no tenía salvavidas. Era de noche, los traje y salí a buscar las pertenencias que se le fueron a pique. La lancha se hundió y no encontramos al hombre que sigue desaparecido".

