Más de 140 familias esperan soluciones para tener servicios básicos en sus casas

Vecinos del barrio Bejarano esperan respuestas de la Municipalidad para tener servicios básicos. Hace 10 días las 140 familias se habían manifestado en la Ruta 43 en el acceso a Santa Ana para reclamar por los servicios de agua, luz y cloacas. Tras la manifestación, la Comuna pidió una prórroga de un mes para poder solucionar los problemas.

Las familias en el barrio Bejarano residen hace 12 años y sin embargo aún no poseen los servicios básicos de agua, luz, cloacas. Además la ambulancia y los patrulleros policiales no ingresan al barrio ante emergencias. Los vecinos aseguran que han presentado los papeles para que realicen las instalaciones de los servicios pero aún no tienen respuestas.

Una de las vecinas del barrio Bejarano indicó a El Litoral: “Nos pidieron un mes para tener respuestas y les dijimos que les vamos a dar menos de ese tiempo porque hace 12 años que estamos esperando que lo solucionen. La persona que vino en representación del intendente, dijo que lo esperemos un mes porque no es fácil hacer los trámites”.

En reiteradas oportunidades los vecinos presentaron notas al Municipio y reclamaron por el servicio, pero ante la negativa deben realizar conexiones irregulares de luz y extraer agua de pozos realizados en la tierra. Las viviendas cuentan con conexiones irregulares de luz y el agua es extraída de los pozos realizados por perforaciones.

Las 140 familias que residen en este sector de la ciudad se encuentran desprovistas de cualquier servicio y lo padecen diariamente, en los días de lluvias se genera el anegamiento en las calles, los vehículos no pueden transitar correctamente y deben circular en fila. Pese a que, pidieron en reiteradas ocasiones por mejoras en las calles, aún no cuentan con enripiado.

“Los vecinos han realizado el tendido eléctrico, los postes, zanjeos con sus aportes propios. Estamos todos conectados a un mismo tendido eléctrico y nuestra luz no aguanta una heladera”, indicó una vecina del barrio Bejarano señaló a El Litoral.

Además, reclaman que al lugar no llegan las ambulancias y móviles policiales. Ante cualquier urgencia, los vecinos tienen que trasladarse hasta la Ruta 12 para ser dirigidos hacia los hospitales de la ciudad. Según cuentan los vecinos, últimamente se registraron varios robos en la zona, sin embargo, el personal policial no ingresa al barrio.

De esta manera, los vecinos continúan esperando que se regularice la situación para poder adquirir los servicios básicos en sus viviendas. Por el momento, aguardarán hasta que la Comuna se comunique nuevamente con ellos.