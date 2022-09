La madre de Matías Defederico lanzó una dura acusación contra Cinthia Fernández

Durante las vacaciones de Cinthia Fernández con sus tres hijas en Punta Cana, se vislumbró una posible tregua tras más de cuatro años en conflicto con Matías Defederico. Aunque tuvieron contacto telefónico las horas que Francesca estuvo internada por una gastritis aguda en República Dominicana, la tensión y las acusaciones cruzadas no cesaron. Mientras la panelista realizaba un detallado descargo tras enterarse de que su exmarido iniciaría una denuncia porque sus hijas viajaron al exterior sin que esté bajo conocimiento, su exsuegra lanzó otra acusación.

Unas horas antes de las declaraciones de Analía Frascino, la panelista de Momento D (El Trece) ya había hablado en sus historias de Instagram, y respondió una por una las acusaciones de Defederico. “Dijo que impedí ver el diagnóstico, que impedí ver a la nena, que me iba de viaje, de todo, como siempre, un mitómano. Ahí paso las pruebas”, sentenció. Luego mostró un mensaje de WhatsApp que su madre le envío a Matías, con fecha sábado 20 de agosto, donde le cuenta que al día siguiente se van de viaje. “Durante los meses que no veías a las chicas sacamos pasajes e incluso Cinthia cerró cuestiones sin hablarlo con vos, pensando que no querías volver a verlas hasta que el juez lo diga y no sabía cuánto tiempo iba a pasar teniendo en cuenta que la justicia tarda mucho”.

“Por eso sacamos los pasajes a Bariloche sin consultarlo con vos y ahora estamos ante una situación idéntica, nos vamos unos días a cumplir un sueño de las nenas como sorpresa del Día del niño, las nenas no sabían nada, y por eso Cinthia propone compensar unos días una vez que regresen de viaje”, le explicó la abuela materna de las niñas. Y anticipó: “Mañana te mandamos toda la información de regreso, hospedaje, contacto. Fran y Bella llevan sus teléfonos, tené paciencia porque no lo agarran mucho, pero tenés mi teléfono a disposición”.

Sin saber qué pasó en el medio ni cual fue la respuesta de él, la panelista compartió un chat con su ex del día siguiente. “Avisame cómo sigue Fran, sino me tomo un vuelo y voy”, sugiere él, luego ella le cuenta que la nena está “deshidratada con suero, debe ser gastritis. Le pusieron algo para que baje la fiebre porque tiene 38, duerme porque no durmió”. Él insiste con que “por favor” le avise y quiere saber cuál es el hospital para ver si su papá tiene o puede conseguir algún contacto allí”.

En otro fragmento de la charla, le pide: “Cin contame cómo está porque con el último audio no me quedé tranquilo, si es así mañana saco pasaje”. Después hablan de la bacteria, la ronda de médicos y él pide llamar a al nena, pero ella le dice que no porque duerme, y como prueba de ello, le pasa una foto. Más tarde, él le propone averiguar por un vuelo de emergencia y confiesa: “Después vemos como lo pagamos, no sé”. Ella le informa que le dijeron que se olvidaron la medicación, y así continúa el extenso ida y vuelta, hasta que discuten, y Cinthia publicó todas las capturas de los mensajes para dejar en claro su postura.

Su exsuegra enfrentó sus dichos en varias oportunidades, y esta no fue la excepción. La abuela paterna de las niñas apoyó la postura de su hijo, quien reclamó que no estuvo al tanto de todos los partes médicos ni pudo tener comunicación fluida con Charis, Fran y Bella los días que estuvieron fuera de Buenos Aires. En diálogo con Primicias Ya, la madre del exfutbolista expresó su enojo: “No me dejó tratar nunca con mis nietas. Nunca pude hablar con ellas. Y asistencia psicológica se lo sugirió el Juzgado, varias veces, y se niega”.

Luego expresó su preocupación por una supuesta situación de violencia que tuvo lugar en las cercanías de la escuela a la que asisten las menores de edad. “Lo que quiero contar es que están juntando firmas para que a las nenas las echen del colegio porque ella se puso a pelear con una mamá; le pegó una patada al auto de una madre en la puerta de la escuela hace unas semanas”, aseguró. Y agregó: “También pasó que iban a un lugar de equitación y ella se terminó peleando no sé con quién, así que también las echaron. Eso pasó hace un tiempo”.

“Lugar que tocan las nenas, lugar que la madre hace lío y las terminan echando. Estas cosas no las cuentan pero existen”, le contó al mismo sitio. Sobre el final recalcó que “no cuida la salud mental de las nenas” y aseguró que hizo la denuncia correspondiente. “Nosotros tenemos los chats y sabemos todo. Ella vive del quilombo y estamos cansados. Todo lo que decimos es verdad”, cerró.

Infobae