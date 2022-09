Iban a impedir que ingrese a un boliche por tener asma y presentó una denuncia en el Inadi

Un joven relató que iban a impedir su ingreso a un boliche bailable en Mariano I. Loza por tener asma. A pesar de que logró ingresar, recibió ataques de parte de un encargado posteriormente y presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“No me estaban por dejar entrar porque tengo asma. Me traje mi paff en el bolsillo. De los 14 años salgo a los boliches y nunca tuve problema”, contó en sus redes sociales Lucas Barrios, un joven de Mariano I. Loza.

El joven, luego de compartir su experiencia en redes sociales, detalló que recibió intimidaciones y amenazas de parte de un organizador o representante del boliche por llamadas telefónicas.

Realizó una exposición policial donde relató los hechos. “También me sentí intimidado físicamente porque me dijo que podía venir a mi pueblo y que me cuidara cuando viniera a Mercedes”, sostuvo.

Barrios finalmente compartió que realizó una denuncia ante Inadi y la delegada de Corrientes, Sabina Bacalini, le tomó el descargo.

Inadi recordó que el derecho de admisión no puede negar y obstaculizar un derecho sin razón objetiva.

(BDC)