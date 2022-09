La 6° del Pre Federal cerró con victorias de Córdoba y Atlético Saladas

Córdoba y Atlético Saladas triunfaron en sus compromisos del Pre Federal de básquetbol en el cierre de la sexta fecha del certamen y que dio por finalizado la primera rueda de la competencia. Mientras el conjunto capitalino venció a Antorcha, de visitante, los saladeños, en su cancha, se impusieron a San Lorenzo.

En el torneo organizado por la Federación de la Provincia de Corrientes, los encuentros tuvieron lugar en la localidad de Saladas.

Por el Grupo 1, Córdoba sumó una gran victoria al triunfar sobre Antorcha y en tiempo suplementario por 101 a 84. El equipo capitalino tuvo a Ariel Romero (29 puntos) y Agustín Revidatti (23 puntos) como sus máximos anotadores, mientras que en el elenco local Cristián Rauch fue el goleador con 34 puntos, acompañado por Lucio Sánchez con 12 unidades.

El equipo conducido por Germán "Chiche" Roldán, pudo dar vuelta el marcador del partido, luego de estar abajo gran parte, para forzar el tiempo extra al igualar en 80. En la prórroga, el "Rojo" tuvo un gran rendimiento, ya que con un parcial de 21-4, logró quedarse con autoridad con el encuentro, que lo posiciona como escolta del líder del Grupo 1 General San Martín de Curuzú Cuatiá que tuvo jornada libre.

Por el Grupo 2, también en Saladas, el dueño de casa, Atlético, sumó un nuevo triunfo al superar a San Lorenzo de Monte Caseros por 87 a 76. En el anfitrión se destacaron las tareas de Matías Núñez con 23 puntos y Sergio Mora con 14, mientras que en casereño el goleador fue Diego Pérez Díaz con 35 puntos, acompañado de Agustín Samaniego con 14 unidades.

Con esta victoria, Atlético alcanzó su quinto festejo en forma consecutiva, que lo mantiene como único puntero del Grupo 1, mientras que San Lorenzo sigue sin poder ganar en lo que va del certamen, donde ya acumula cuatro derrotas seguidas.

Además, en la sexta fecha, se registraron los siguientes finales: Union (Goya) 75 - El Tala 83 y Amad 91 - Hércules 65.

Cumplidas seis fechas del torneo provincial, las posiciones son las siguientes: Grupo 1, 1) General San Martín, 10 pts. (5-0); 2) Córdoba, 9 (4-1); 3) El Tala, 8 (3-2); 4) Unión Goya, 6 (1-4) y 5) Social Antorcha, 5 unidades (0-5). Grupo 2: 1) Atlético Saladas, 10, pts. (5-0); 2) Amad, 9 (4-1); 3) Hércules, 7 (2-3) y 4) San Lorenzo, 6 (1-4) y 5) Colón, 0 unidades (0-0-5).

La próxima fecha (7ma.), prevé los siguientes cotejos: Amad (G2) vs. Unión Goya (G1); San Lorenzo (G2) vs. General San Martín (G1); Basquetbol Hércules (G2) vs. Atlético El Tala (G1); Social Antorcha (G1) vs. Atlético Saladas (G2); Deportivo Colón (G2) 00-20 Básquetbol Córdoba (G1).