Valdés coincidió con Manes en la apuesta a la educación “para que el país salga adelante”

El gobernador Gustavo Valdés acompañó ayer al diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes en la charla pública que dio en la plaza Cabral de la ciudad de Corrientes donde propuso “una revolución del conocimiento” como “mejor herramienta para reducir la pobreza” y el mandatario provincial coincidió al señalar luego que “apostar en educación es verdaderamente importante”, sosteniendo que “es la lucha de la sociedad para que podamos tener futuro”, porque “si no podemos adquirir conocimientos para que los factores de producción generen riqueza es difícil poder salir adelante”.

Tras la charla abierta, Valdés señaló a la prensa que “Manes es un dirigente de la UCR que viene a traer su mensaje y me parece que es importante que los argentinos comencemos escuchar los distintos mensajes políticos para proyectar el futuro de una Argentina que necesita sin dudas un cambio”.

El mandatario provincial remarcó su coincidencia en “la apuesta plena a la educación, si no podemos adquirir conocimientos para que los factores de producción generen riqueza es difícil poder salir adelante y Facundo Manes aporta, fundamentalmente, en su discurso político ese aspecto, es decir, el conocimiento como parte necesaria para el desarrollo, el crecimiento y el futuro”.

“Apostar en educación es verdaderamente importante, es el gran telón de fondo que tenemos como lucha de la sociedad para que podamos tener futuro”, destacó el gobernador de Corrientes.

Mientras que en el acto, colmado de radicales, entre ellos el presidente de la UCR provincial, Ricardo Colombi, funcionarios y legisladores provinciales y nacionales, desde un escenario compuesto por una pequeña tarima y con una modesta cartelería con la palabra “Empatía” el legislador nacional y precandidato a gobernar el país en el 2023, dentro del espacio de Juntos por el Cambio brindó una charla.

“Todos tenemos la sensación de que somos más que esto en la Argentina, que nos merecemos un mejor país”, dijo Manes al inicio de su discurso.

Habló de la grieta y su relación con la inflación y la pobreza. “Los argentinos estamos divididos. Hace mucho tiempo gobierna una mitad ignorando a la otra. El no escucharnos impacta en nuestra economía diaria, tenemos casi el mismo riesgo país que Ucrania y acá no hay guerra, pero hay desconfianza y faltan horizontes”.

“Estamos recorriendo la Argentina para contarles un sueño de un país que encare el progreso, la modernidad, que reduzca la pobreza, que levante el autoestima de los argentinos que hoy estamos con el alma rota, tristes y que hemos perdido la capacidad de pensar en grande. Y eso es lo que tenemos que recuperar”.

“Vamos a transformar esa dinámica de tristeza en esperanza, desde las plazas de la república”, aseguró.

“El último gran proyecto exitoso colectivo fue la reconstrucción democrática en el 83 y lo hizo la sociedad millones de voces unidas fusionadas a través de la empatía, con un propósito común y eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora”, agregó.

“Sé que este sueño colectivo que venimos a proponer suena imposible (...), pero lo que se viene es federal, es para que la Argentina de una vez por todas encare en el siglo XXI la modernidad, el desarrollo, y para eso tenemos que hablar de educación y poner a los docentes como el trabajo más importante de la Argentina”, sostuvo.

“Tenemos que recuperar el país que nos robaron, donde si uno trabajaba, era honesto y estudiaba iba a progresar. Venimos a proponer un cambio cultural, un cambio de mentalidad colectiva como lo hizo Alfonsín en el 83 (...) ”, manifestó.

“La educación es mucho más que aprender un dato, es una brújula confiable en un mundo cambiante, dinámico. Es lograr la autoestima necesaria para perseguir los sueños, es la construcción de una identidad personal, la educación es coraje, curiosidad, movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción”, afirmó.

Pidió que los argentinos dejen de lado tres mentiras históricas: que somos un país en desarrollo: “porque somos un país que involuciona y eso se soluciona con una revolución del conocimiento”; que somos ricos en recursos naturales: “en la tabla de países somos el 43 y pico y si fuéramos uno, los recursos naturales hoy no impactan tanto en la economía”; y la tercera es que exportamos alimentos para 400 millones de personas. “Exportamos alimentos para millones de animales, sino seríamos Dubai, que es lo que tendríamos que hacer”, ironizó. Aseguró que “se ha terminado la posibilidad de ser espectadores” y “debemos comprometernos todos. Si no somos nosotros, quién si no es ahora, cuándo. Vamos a encarar el progreso de la modernidad del siglo XXI”, agregó.

Reconoció que “no es fácil vivir en la Argentina” e invitó a todos a “involucrarse e ir casa por casa (...) para restablecer un destino de nación, un sueño colectivo, como lo hicimos en el 83”.

Por último, se dirigió a los jóvenes : “Tenemos una deuda de inspiración con ustedes, es muy difícil ser joven en la Argentina, ustedes no creen en nada, en la política, en las instituciones, en la educación como motor de ascenso social. Pero no acepten las cosas como están, luchen por su país, por el cambio climático. Luchen, porque cuando los jóvenes lucharon en la historia de la humanidad pasaron cosas inesperadas”, cerró.