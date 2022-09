Humedales: las negociaciones seguirán hasta el jueves

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó a debatir ayer los proyectos para asegurar la protección y el uso racional de los humedales, y dictó un cuarto intermedio hasta el jueves para terminar de ajustar el texto tras los aportes de los diferentes bloques.

“Vamos a pasar a un cuarto intermedio para el jueves que viene, a las 10, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves sin la presencia de ningún invitado para cerrar los detalles”, detalló el diputado oficialista Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recurso Naturales, al final de la jornada.

El encuentro parlamentario reunió a las comisiones de Recursos Naturales; Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos).

“Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos. Primó la decisión de la mayoría, pero lo aceptamos”, explicó Buryaile, quien dejó en claro que desde Juntos por el Cambio buscaban escuchar expertos, especialmente relacionados con el sector productivo.

Pasadas las 13.20, después de una jornada con acaloradas discusiones entre los legisladores, se dispuso un primer cuarto intermedio por los titulares de cada comisión para arribar a un consenso, ante las diferencias sobre las consideraciones acerca de las actividades que se pueden realizar en los humedales.

“Esta ley es trascendente y es una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y locas a libro cerrado. No respondemos a ningún lobby, ni el minero, ni el agroambiental. No acuso a nadie de responder a ningún lobby”, arrancó en su intervención Buryaile, quien solicitó la interrupción de la actividad legislativa. “Le hemos planteado un esquema de trabajo a los dos presidentes de comisión. Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo, las leyes se trabajan, no se despachan. Para muchos se juega el futuro”, planteó.

La oposición de Juntos por el Cambio (JxC) propone que el debate se prolongue por más días, con la invitación de informantes del sector productivo y evitar que se expida este mismo jueves un dictamen.

Distintas organizaciones de la actividad agropecuaria se posicionaron de forma crítica al tratamiento de la ley de humedales. La Federación Agraria Argentina (FAA) cuestionó el debate “apurado” porque puede traer consecuencias en otros ámbitos. “Como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema”, señaló en un comunicado de prensa. También se sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que cuestionó la

Ambientalistas y vecinos autoconvocados que el fin de semana último mantuvieron cortado el puente Rosario-Victoria en reclamo del cese de las quemas en las islas del delta del Paraná protagonizaban otra manifestación frente al Congreso “para que se retome la discusión por la ley de humedales”.

