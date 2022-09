Chile: para ingresar solo piden certificado de vacunación

A partir de septiembre de este 2022, para ingresar a Chile sólo se solicita presentar el certificado de vacunación del país de origen junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente. Esto requisitos se deben cumplir al momento de abordar un vuelo hacia el país vecino, sin ninguna otra disposición vigente de ingreso. Este anuncio invita a los viajeros más curiosos a descubrir las maravillas de su territorio. La reciente modificación es parte del plan denominado “Fronteras Protegidas”, busca agilizar los procesos y trámites administrativos para aquellos extranjeros que quieran ingresar al país.

Además, y pese al virtual lock out que se estableció, Chile recibió los reconocimientos de Mejor Destino de Turismo Aventura, Destino más Romántico y Mejor Destino de Sudamérica. Ante esto las autoridades y los empresarios de la industria turística celebraron el buen augurio que representan estos galardones obtenidos en el World Travel Awards, concurso que, por octavo año consecutivo, mantiene a Chile en el top 5 de Sudamérica.

Paradas recomendadas

Sin importar el destino final, la primera parada -obligatoria- es la capital del país, Santiago, escenario ideal para una pausa, disfrute y esparcimiento citadino de la mano de las más lujosas y especializadas experiencias que ofrece la reconocida y enaltecida cadena de Marriott International en Chile. En su portfolio se encuentran The Ritz-Carlton Santiago, W Santiago, Renaissance Santiago, Sheraton Santiago, Santiago Marriott, Courtyard by Marriott Santiago Las Condes, AC Hotel by Marriott Santiago Costanera Center y Four Points by Sheraton Santiago, además de Sheraton Miramar, ubicado en la mítica ciudad costera, Viña del Mar (a tan sólo una hora y media de la capital), son parte de las múltiples opciones de alojamiento para esta temporada estival.

La apertura del país es impulsada por los empresarios y trabajadores de la industria hospitalaria, que fielmente se han sumado a esta iniciativa de diversificar los destinos interregionales a través de la tendencia “Turismo Naranja”, con el objetivo de ofrecer opciones versátiles para aquellos viajeros interesados en recorrer los prístinos paisajes que nos entregan los glaciares de la Patagonia, navegar por el Estrecho de Magallanes o caminar por el indómito Cabo de Hornos, así como recorrer los viñedos del valle de Colchagua y conocer su gastronomía y cultura.