Detuvieron al dueño del perro que mató a una nena en Corrientes: los detalles del caso

Detuvieron al dueño del perro que mató a una nena en Paso de los Libres y avanza la investigación judicial para determinar su culpabilidad. Habló Mauro Casco, fiscal del caso, y señaló que podría ser acusado de homicidio culposo al no tener al animal en condiciones de seguridad.

La menor que falleció en la localidad este viernes tenía diez años y fue atacada por un perro que se encontraba suelto y sin supervisión por la calle 12 de Septiembre del barrio Las Tablitas de esa ciudad. La niña fue identificada con el apellido Nuñez y el perro pertenecía a un pariente suyo de apellido Toledo. Se trataba de un animal mestizo, cruza de pitbull que era usado para la caza.

Ahora, Mauro Casco, fiscal de Investigaciones Concretas, explicó cómo continúa el caso."Ya se dictó hace un rato la detención de la persona en manos de la juez de garantía de turno. Salió la orden y se encuentra detenido en la Comisaría 3era de Paso de los Libres”, mencionó este domingo a Canal 13 de Corrientes.

Casco detalló con precisión qué sucedió el día del ataque.“Ocurrió el viernes por la tarde noche en un barrio de la localidad. Una nena de 10 años fue atacada en la zona de la nuca, una zona vital. Salieron otras personas que vivían en la zona a ayudar a la nena y logran detenerlo con un hachazo en el cuello y ahí recién la suelta. Luego la trasladan y finalmente se produce el deceso a las 22.30. Esto fue dentro de una propiedad y en el interior del terreno la nena estaba por ir a la casa de una tía a ver la tele”, sostuvo.

El profesional indicó así que las personas que ayudaron a la niña lo sacrificaron en defensa propia y no por bronca como se había pensado en primera instancia. “Fue sacrificado porque en ese momento no había forma de frenar el ataque. No fue por bronca”, resaltó.

Sobre la propiedad del perro, sostuvo que efectivamente era de una persona de apellido Ledesma. “El perro sería propiedad de un pariente más o menos lejano. Estamos trabajando en el parentesco de la víctima y el dueño del perro para determinarlo con exactitud”, sostuvo. Además, indicó que no hay certezas de si el animal era de mascota, de guardia o usado para cazar.

Sobre si el animal tenía antecedentes violentos, el fiscal contó que realizó las primeras indagaciones testimoniales. “De acuerdo al legajo de investigación que tengo en manos, de las testimoniales que se recibieron hasta ahora en sede policial, algunas personas declararon que aparentemente el perro en cuestión ya tendría antecedentes de hacer mordido a otra personas, a otras criaturas. No hay nada judicial en ese sentido pero son manifestaciones de vecinos que dicen que sí, que ya tenía la "maña" de morder a otras personas”, mencionó.

Según las primeras averiguaciones, el funcionario sostuvo que el perro no estaba encerrado. “De acuerdo a lo que vi, yo no vi todo el terreno, solamente el lugar en donde se produjo el ataque, era un terreno con viviendas precarias. El perro en cuestión habría venido de más al fondo. Si se produjo el ataque es porque no tenía las medidas de seguridad”, explicó. Sin embargo, hasta el momento no puede garantizar si estaba atado o encerrado y logró escaparse.

Sobre la causa como tal, Casco tendrá tres días para presentar sus opiniones como fiscal. “Siempre recalcando que la investigación está en una etapa inicial, en principio podría cuadradas la conducta del dueño en homicidio culposo”, indicó. “Es decir, que el mismo tuvo una actitud homicida siendo que, si el perro tenía antecedentes, podría haberle atado o puesto un bozal o medida de protección”, agregó.

“Tengo un plazo de tres días para formalizar la imputación, que es informarle el hecho al que se le atribuye y solicitar alguna medida pertinente. Quien resuelve es el juez de garantías en turno”, cerró Casco. (BDC)