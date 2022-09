Gladys La Bomba Tucumana apuntó contra Karina La Princesita: "No pegamos onda"

Sabido es que la rivalidad artística entre Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita quedó en evidencia ya hace varios años cuando se cruzaron en los Bailando y Cantando de Marcelo Tinelli en la pantalla del Trece. Pero tal parece que la intérprete de La pollera amarilla no se da por vencida y cada vez que puede expone el tema públicamente, quizás para generar alguna clase de acercamiento. Aunque de una manera bastante particular.

Sucede que entrevistada en las últimas horas con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez), Gladys La Bomba Tucumana se refirió, sin filtro, a la tirante relación que mantiene con su colega más joven que ella, si bien se atajó afirmando que la no amistad se debe a las actitudes de La Princesita y no de ella.

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...", disparó picante la tucumana tras afirmar filosa: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca".

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", sostuvo una reflexiva Gladys en su intento por analizar su tirante relación con Karina La Princesita, quien durante 2020 formó parte del jurado del Cantando, mientras que la tucumana era una de las participantes. Demás está decir que protagonizaron por aquel entonces más un cruce al aire, así como también cantaron juntas.

