El trigo en alza

El trigo volvió a cerrar en alza en Chicago el pasado viernes (+US$ 3,67 diciembre) y en Kansas (+US$ 1,47 diciembre) por la situación agravada en la zona del Mar Negro, donde a la convocatoria de referendos para separar de Ucrania a cuatro regiones importantes de ese país –mucho desde el punto de vista agroexportador– se agregó el llamado del gobierno ruso a 300.000 reservistas, lo que puso de manifiesto la escalada de un conflicto que no ofrece ninguna chance de resolución.

El principal temor del mercado –del mundo, ya en este punto de la historia– es qué ocurriría si estas regiones, hoy parcialmente dominadas por las fuerzas rusas, resuelven anexarse a Rusia y, en ese caso, el Kremlin las declara parte de su territorio como justificativo para una defensa más agresiva contra quienes amenacen la “nueva” conformación territorial.