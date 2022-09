Nazarena Vélez abandonó en vivo el estudio de LAM y generó preocupación

Nazarena Vélez sorprendió a todos durante la última emisión de LAM. Es que media hora antes de que termine el programa, la panelista se levantó de su silla sin previo aviso, mientras al aire trasmitían una nota con Luciano El Tirri. Cuando la cámara volvió al estudio, Ángel de Brito notó su llamativa ausencia.

“¿Se fue Nazarena? ¿Renunció?”, acotó irónico el conductor. “Se estaba haciendo pis”, respondió Estefi Berardi, una de sus compañeras. “Después del corte vamos a saber qué pasó con ella”, continuó el periodista. Sin embargo, inmediatamente después le preguntó a Pía Shaw, que se sienta al lado de la mediática, si Vélez le había dado alguna explicación antes de retirarse: “Nada, desapareció”, respondió la angelita.

Al regreso de corte publicitario, finalmente la exvedette volvió a aparecer en escena y el anfitrión le pidió explicaciones por su intempestiva salida. “Dejame ver si lo resuelvo y te lo puedo contar hoy”, le contestó ella. Sin embargo, minutos más tarde de Brito volvió a insistir, pero no pudo lograr su cometido. “Te juro que no te puedo decir”, admitió, y negó que el motivo haya sido por ir al baño. “Es otra cosa, no te puedo contar. Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo y que alguien lo desmienta, estoy resolviendo”, expresó, sin dar el brazo a torcer.

Acto seguido, Yanina Latorre le reprochó que seguramente utilice su cuenta de Instagram para contar lo sucedido, pero la protagonista dio su palabra que lo haría en el ciclo de América: “Si se van a enterar, va a ser primero acá. Ahora no lo puedo decir”.

Días atrás, la mamá de Barbie Vélez también había sido noticia al contar que Hernán Caire la grabó teniendo sexo sin su consentimiento. “Tenía una camarita atrás del televisor. Yo nunca me había dado cuenta”, relató. “¿Nunca te diste cuenta? O sea que estás recontra filmada...”, acotó el conductor. “Sí. Encontré los videos un día, revisando el departamento. Eran esos chiquititos, de la cámara filmadora. Y ahí también encontré todos los otros, con otras chicas. Yo tenía 22 años”. le confirmó Vélez. “¿Te encontraste con alguna amiga o alguien que confiabas?”, le preguntó Andrea Taboada. “Sí, sí...”, respondió ella sin dar nombres.

“¿Seguiste con él después de eso?”, quiso saber Ángel. “No, no. Me costó mucho terminar porque era muy violento. Y me obligaba: cada vez que íbamos a terminar la relación, pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba hasta la iglesia de Luján y se golpeaba la cabeza contra la pared... Era una relación muy tóxica que yo también permití”, ahondó la panelista.

En tanto, a Nazarena le preguntaron cuál fue su reacción al descubrir los videos que Caire había filmado sin su consentimiento cuando ellos tenían sexo. “Cuando los vi, casi me muero. Lo de las otras mujeres no me importó, me importó verme a mi. Estar filmada sin saber fue un shock para mi. Cuando descubrí eso, le rompí todo el departamento. Me agarró un ataque de furia. No me importó las veinte minas que vi. Pero cuando me vi a mi, me volví loca. Fue como una violación”, dijo. “Cuando vi eso, me separé y lo denuncié. Pero después saqué la denuncia y me amigué. Él me decía que le podía pasar cualquier cosa si se sabía eso, que le iba a cagar la vida”, cerró Vélez.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144.

