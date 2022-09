El posteo de Tamara Báez tras el video de L-Gante con otra mujer en un hotel

Tamara Báez compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram una explosiva frase luego de que circulara un video de L-Gante con otra mujer saliendo de un hotel.

“Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso”, decía la publicación que hizo la mamá de Jamaica.

Al final, la cita que publicó Tamara cerró: “Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.

TAMARA BÁEZ Y L-GANTE ESTARÍAN EN CRISIS DESPUÉS DE QUE FUERA VISTO CON OTRA MUJER

L-Gante fue noticia en los últimos días luego de que circulara un video en el que se lo puede ver saliendo de un hotel con una de sus bailarinas, Luli Romero.

Tras conocerse la fuerte información, Tamara Báez realizó un posteo que despertó rumores de crisis con el padre su hija, Jamaica.

Fuente: Ciudad.com.ar