André Rieu y “Love in Maastricht” en el cine de Bellas Artes

El ciclo “Cine en el Bellas Artes” presenta hoy a las 20 el concierto “Love in Maastricht”, con la conducción del renombrado director André Rieu.

André Rieu organiza cada año conciertos al aire libre en su ciudad natal Maastricht. Cada verano miles de personas acuden desde todos los rincones del planeta para disfrutar de una de las experiencias de música en directo más emotivas y cuyo telón de fondo es la bella plaza medieval.

Maastricht es una ciudad universitaria en el extremo sur de los Países Bajos que se destaca por su arquitectura medieval y una escena cultural animada.

En el 2018, André Rieu emocionó a más de 150 mil fans de 80 países a través de un número récord de 13 eventos. Durante tres días, 28 cámaras registraron los momentos más emotivos y memorables sobre el escenario y entre el público.

El programa desarrollado incluye vals románticos, arias populares como “Nessun Dorma” de Giacomo Puccini, melodías mundialmente famosas como “Granada”, “You’ll Never Walk Alone”, el “Vals de la nieve” y la “Marcha Radetzky”; éxitos globales como “Can’t Help Falling In Love” y unas interpretaciones que ponen los pelos de punta como “You Raise Me Up” y “Lara’s Theme” de la famosa película “Doctor Zhivago”.

André Rieu tiene la increíble habilidad de interactuar con su público desde el escenario y lograr que todo el mundo se ponga de pie con su fantástica mezcla de valses, bandas sonoras de películas, musicales, ópera y éxitos musicales.

En el momento en que el concierto se cierra con el mundialmente famoso vals “El Danubio azul” de Johann Strauss los pasillos se llenan de público bailando.

En esta ocasión, los espectadores también pueden disfrutar de un número de invitados muy especiales y famosos: Los del Río calentaron el ambiente al final de concierto con su éxito mundial “Macarena”, que transformó el Vrijthof en una de las pistas de baile al aire libre más grandes del mundo, coronada por unos increíbles fuegos artificiales sobre la noche de Maastricht.

