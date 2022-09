La misteriosa cara de Marte

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

El planeta Marte ha sido siempre el origen de muchas teorías en cuanto a su formación y desarrollo, conocido como el Planeta Rojo por su coloración rojiza, también presenta una serie de misterios y enigmas aún no resueltos por la ciencia. Entre ellos están los famosos canales marcianos que se supone alguna vez pudieron tener agua, esta es una posibilidad no desestimada por la ciencia. Otra curiosidad son sus dos pequeños satélites, Fobos y Deimos (miedo y terror en griego), que están rotando muy cerca del planeta, sin caer sobre él. Además son muy chicos (8 y 15 km de diámetro respectivamente) y no se sabe cómo pueden mantenerse tan cerca sin caer. También tienen una órbita contraria a la que llevan otros satélites en el sistema solar. Hay quienes afirman que podrían ser artificiales, construidos por una civilización avanzada hace miles de años y luego, por motivos que se desconocen, debieron abandonar el planeta. Todo es posible en el campo del infinito universo en que habitamos.

Las condiciones ambientales de Marte podrían ser más favorables para la vida de lo que se creía hasta ahora, según lo confirmaron nuevos descubrimientos e investigaciones sobre Marte. La presencia de minerales que favorecen la formación de compuestos orgánicos, laprobable existencia de agua salada en el subsuelo marciano y el hallazgo de lo que pudo ser el primer ecosistema del Planeta Rojo apuntan en la misma dirección: la vida en Marte pudo haber existido hace mucho tiempo, y aún quedan algunos vestigios de este pasado.

La sonda Spirit ha encontrado al parecer, por casualidad, los restos de un posible hábitat marciano primitivo. El robot de exploración desenterró casualmente, una capa de tierra compuesta de sílice prácticamente en estado puro. Según los expertos de la Nasa que han analizado los resultados, este compuesto se pudo formar por afloramiento de agua caliente que disolvió la roca o bien por vapores de agua ácidos y calientes. En la Tierra ambas circunstancias suponen la existencia de condiciones favorables para la vida de los microbios. “Se trata del descubrimiento más importante realizado hasta ahora para develar la presencia de un nicho ecológico habitable en el pasado de Marte.” dijeron los científicos. Estas condiciones ambientales del pasado de Marte son similares a las que se encuentran en ciertos lugares de Islandia o Hawai. Marte es y seguirá siendo un misterio por todo lo que conlleva. En la superficie del planeta se han encontrado numerosas pruebas de lo que pudo haber sido en el pasado, una civilización que posteriormente desapareció.

Según una investigación que se acaba de hacer pública, en los meteoritos procedentes del Planeta Rojo, se han hallado unas esferas diminutas de minerales similares a las que han encontrado en unas islas del Pacífico, que se formaron en erupciones volcánicas. Esas esferas tienen en su interior magnetita, un mineral que actúa como catalizador para la creación de moléculas de las que está formada la vida. Pero, para que la vida tal y como se la entiende en la Tierra, pueda florecer, es necesaria la presencia de agua líquida. En el pasado sí la hubo en Marte y los científicos investigan si todavía puede haber agua bajo la superficie, que no es detectada por las sondas enviadas hasta el momento. Es una posibilidad. Según un reciente estudio de la Universidad de Ohio, hay una serie de similitudes entre diversas zonas de Marte y la Antártida, que apuntan a que el subsuelo marciano contiene agua salada en estado líquido. Se trataría de extensos ríos subterráneos o tal vez incluso mares.

La enigmática cara

Sabido es que la Nasa ha tomado innumerables fotografías a través de las distintas sondas espaciales que testimonian la existencia de extraños objetos voladores en el espacio exterior. Pero las sorprendentes fotos que tomó la sonda Viking el 31 de julio de 1976 sobre la superficie de Marte, son una rotunda prueba que alguna vez alguien dejó allí como testimonio unas extrañas figuras. Esta foto, en la que se puede apreciar claramente un rostro humano mirando hacia arriba fue guardada celosamente en los archivos de la Nasa durante muchos años. Dos expertos en computación consiguieron darle mayor claridad a la que ya mostraba la imagen. En el rostro se pueden apreciar los ojos, nariz, boca y línea del cabello en una extensión de un kilómetro y medio.

La enigmática desaparición de la sonda soviética Fobos, que dejó de transmitir luego de que aparecieran extrañas siluetas similares a ovnis sobre la superficie de Marte, determinó que se reanudaran los estudios sobre esta misteriosa cara. Este rostro sobre la superficie marciana aparece cerca de otras extrañas construcciones: una pirámide que parece tener varios kilómetros de altura y un puente de grandes dimensiones. Pero el rostro muestra tan acabada como si hubiera sido hecho por un escultor sobre el suelo marciano. Al parecer es un rostro femenino, de bellos contornos, sobre la frente lleva una especie de corona o vincha. ¿Quién talló esta enorme escultura y para qué? ¿Fue obra de seres inteligentes que la dejaron allí como prueba de su presencia sobre el planeta? Pero todas estas construcciones también fueron fotografiadas por la sonda norteamericana un puente y una pirámide que al decir de los expertos no puede ser otra cosa que monumentos realizados por una remota civilización hoy desaparecida.

La Nasa reconoce estas espectaculares fotos como auténticas pues fueron tomadas por la sonda Viking y fueron sometidas a un serio estudio, aunque oficialmente le resta importancia para determinar si son formaciones naturales. El hecho concreto es que hay una enigmática cara en la superficie de Marte, que permanece como un mudo testimonio de una remota civilización que quizás vivió allí y dejó esta señal para que se sepa que alguna vez estuvieron allí. Quizás alguna vez la Nasa dé a conocer oficialmente el resultado de los estudio de las fotos tomadas por la sonda. Aunque es muy difícil que esto pase, al igual de lo que sucede con los ovnis.