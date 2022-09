Trabajadores municipales de Mercedes acampan por una mejora en sus salarios

Trabajadores mercedeños realizan un acampe hace veinte días en la plaza central de la localidad y por tiempo indeterminado. Piden mejoras salariales y reclaman dialogar con el intendente Diego Caram, ya que señalan que los sueldos rondan los $17 mil.

Los trabajadores municipales de Mercedes continúan con el reclamo de mejora salarial. Congregados hace una semana en asamblea permanente, ahora acampan en la plaza de la localidad frente a la Municipalidad para exigir la apertura del diálogo con el intendente y mejorar los salarios.

En las fotografías difundidas, además de la carpa en donde los trabajadores pasan las noches, mostraron los recibos de sueldos. Según lo mostrado, un personal de la categoría 18 (una intermedio) percibe de bolsillo $23 mil, mientras que en otros municipios como Virasoro y Curuzú el sueldo para esa categoría ronda los $45 mil. Según indicaron fuentes locales, en el lugar también reciben ayuda de personas que se acercan para colaborar en lo que puedan. La semana pasada, antes de declararse en asamblea permanente, informaron que recibirían también materiales y ropa de trabajo. Además, a diario difunden fotografías del tipo de ropa que deben utilizar para trabajar.

“Gracias a Dios tenemos la bendición de la lluvia, que es lo que nos da fortaleza para seguir. Estamos frente al palacio, queremos dialogar con el intendente, que nos cerró el diálogo”, expresó Laura Moreyra, secretaria general de ATE, en un video difundido en redes sociales. “Estamos sin luz porque estamos dentro de la carpa. Estamos con los trabajadores que realmente están pasando necesidades. Dijeron que no querían ser más manoseados y queremos que nos reconozcan”, sumó.

Inicialmente se había instalado un gazebo para recibir donaciones, “sin embargo, los compañeros recibieron descuentos en sus sueldos, pero no se sabe qué es hasta no tener el recibo. Están apretando a los trabajadores y decidimos realizar este acampe en asamblea”, explicó la sindicalista. “Seguimos en la lucha hasta que nos llamen. Le pedimos a los demás compañeros que se acerquen. Todos saben lo que quieren los trabajadores. Somos los que dijimos basta”, destacó. “Pierdan el miedo compañeros. Sabemos que temen que se les recorte el bolsillo, pero la necesidad es de todos”, sumó. La asamblea se realiza todos los días a las 19 frente a la Municipalidad. “Señor intendente, escuche a los trabajadores municipales. Recorra los sectores y verá el miedo que tienen los trabajadores de que le quiten su salario”, cerró Moreyra en el video.

“Estamos reclamando porque la precariedad del sueldo no alcanza a la mitad del valor de la línea de la indigencia. El sueldo es de entre $17.000 a $23.000. Por hora extra ganan $110. hacen más de 60 horas mensuales para poder cobrar un poco más”, contó la referente sindical la semana pasada. “Mientras no tengamos respuesta del Ejecutivo municipal, no nos vamos a mover de la plaza”, aseguró.

(BDC)