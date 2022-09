Acusan a Mariano De La Canal de haber plagiado a una tiktokera al contar cómo dejó de ser vegano

“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ´Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde´. Entonces, me fui a comer una hamburguesa”. La frase la dijo Mariano De La Canal en la entrevista que le concedió a Teleshow y generó tal revuelo que este domingo fue tendencia en las redes sociales: no solo porque hubo quienes se burlaron de su postura sino también porque varios internautas alegaron que le había copiado la frase a una tiktoker española que había experimentado una situación similar.

La mujer en cuestión se llama Verónica López Rossell y su caso se había difundido a través del portal El Mundo Today en mayo de 2019. En ese entonces, también había generado todo tipo de reacciones y es quizás por eso que muchos lo recordaron y acusaron al mediático de plagio. Sin embargo, este sitio se volvió a contactar con él para tener su palabra y el mediático lo desmintió categóricamente.

“Nadie se copia de nada. Quizás fue el mismo perro”, respondió entre risas. Y agregó: “No lo vi (el video de la tiktoker), pero es un poquito de humor, nada de tragedia”. De todas formas, aclaró: “Es verdad (lo que le pasó con el perro), yo no miento”.

“Lo del perrito lo cuento en el teatro también, y la gente muere de la risa, entonces lo tengo ahí, como otras historias que yo sé que pegan, y justo en esa nota se me ocurrió contarla, como un pase de comedia divertido. Pero yo no miento. Puedo exagerar, porque me gusta agregarle IVA a las cosas, pero nunca mentir”, señaló.

En tanto, revivió cómo fue esa situación con el perro que lo mordió. “Fue hace muchos años. Estaba en la calle caminando y ´pumba´, vino un perro y me mordió. ´¿Qué es esto?´, dije yo, ahí me indigné. Lo que pasa es que los perros huelen el miedo, entonces si vos pasás a su lado y le tenés miedo, ellos lo saben. Son tan vivos que se aprovechan de tu nobleza y te muerden, te atacan”, explicó.

En ese sentido, recordó cuándo y por qué había dejado de consumir productos de origen animal. “Hacía como dos años que era vegano. Creo que tomé la decisión por moda, yo miraba mucho la tele y estaba todo el tiempo Nicole Neumann y dije ´quiero ser como ella´”, expresó. “Fue durante mucho tiempo y milité por la causa, escribía posteos en Facebook, para que venga uno de ellos (el perro) y te muerda. No da”. “No me dieron puntos, pero me pusieron La Gotita, me dieron la antitetánica, todo”, detalló, y aclaró: “El perro ya murió”.

Lo cierto es que esa mordida le dejó una cicatriz y Mariano decidió taparla. “Fueron tres ´dientazos´ y me tuve que hacer un tatuaje arriba”, comenta, aunque no quiso dar mayores detalles sobre su significado: “Es una palabra en árabe, pero remite a una expareja”.

Pese a todas las repercusiones en las redes, De La Canal destacó que no recibió comentarios de “haters” en las redes. “Por suerte de nadie. Porque una cosa es decirlo en el teatro y que quede ahí, pero después de la nota pensé que me iba a traer algún comentario y nada, ni un mensaje negativo. Todo positivo, risas, diversión, estallaron con la historia. Sí escuché que ya otro lo había contado, pero tantos seres humanos hay en el mundo, ¿por qué a otra persona no le puede pasar lo mismo? Yo no sabía lo de esta tiktoker”, cerró de forma contundente.

Infobae