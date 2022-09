Vecinos denuncian que bloquean a los pacientes que no asisten a sus turnos en el hospital de Goya. En un video en redes sociales, una trabajadora explicó a una paciente la razón de por qué no la atendieron.

“Me bloquearon un mes. Este es un hospital público y no me quieren atender en 30 días porque tuve covid-19 cuando tenía mi turno y no asistí”, explicó una vecina.

En el video se ve a la mujer en diálogo con personal del Hospital Camilo Muniagurria, quienes le piden que no grabe y señalan: “Son decisiones de la Dirección”. “Me siento mal y no me quieren atender. Estoy re enferma y esto es un hospital del estado”, destacó.