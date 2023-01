Comu recibe a Atenas, en un duelo de necesitados

n Un duelo clave para alejarse del fondo de la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) afrontará hoy Comunicaciones de Mercedes cuando reciba a Atenas de Córdoba que marcha en el último lugar. El encuentro se jugará desde las 22 y será arbitrado por Daniel Rodrigo, Roberto Smith y Jorge Chávez.

Comunicaciones marcha en el puesto 18 con un registro de 4 triunfos y 14 derrotas, mientras que Atenas solamente consiguió una victoria en 18 presentaciones y está en la vigésima ubicación.

El equipo conducido por Leandro Hiriart disputó dos encuentros en lo que va de 2023. Venció a Unión de Santa Fe 89 a 87 y perdió contra Riachuelo de La Rioja 80 a 76. En los dos casos como local.

“Si bien hemos tenido altibajos en la primera parte de la temporada, creo que estamos pasando por un momento en el cual estamos formando una identidad. Tenemos una idea clara de lo que estamos buscando. Va a llevar trabajo, cada día lo hacemos mejor. Es una parte del año que servirá para hacernos fuertes, sobre todo porque tenemos varios partidos como local. Creo que vamos por un buen camino, ahora el foco está puesto en Atenas. Tenemos que estar mentalizados que tenemos que ganar”, sostuvo el base Luciano Guerra.

“No tenemos que perder el foco, seguir mentalizados en que vamos a mejorar porque de esta manera vamos a salir adelante. Tenemos que seguir entrenando como lo hacemos desde el primer día y elevando cada vez más el rendimiento de todos. Mientras mejor sean los rendimientos individuales, lógicamente el equipo va a estar mejor”, agregó.

El cordobés de 25 años es el jugador que más veces vistió la camiseta de Comunicaciones en la historia de la Liga Nacional.

“Para mí es realmente un orgullo. Me puso muy contento el reconocimiento que me hicieron hace unos partidos. Lo digo siempre desde el día uno, más allá de estar muy lejos de mi casa me hicieron sentir muy cerquita. Así que estoy completamente agradecido con la institución que siempre me hizo sentir cómodo, nunca me faltó nada y con toda la gente de Mercedes por el cariño que nos brinda más allá del resultado. Hay muy buena gente y eso está bueno, siempre nos acompañan, así que estoy completamente agradecido con el club y con toda la ciudad, para mí es un orgullo poder jugar acá”, sostuvo.

Atenas que tiene su peor arranque de Liga desde que se puso en marcha la competencia perdió los dos partidos que jugó en el presente año. Primero con Obras en Buenos Aires por 113 a 94 y luego en Comodoro Rivadavia contra Gimnasia por 121 a 89.

El escolta puertorriqueño Guillermo Díaz dejó la entidad cordobesa después de la gira que culminó en el sur del país.

El jugador habló con los dirigentes y llegaron a un acuerdo entre ambas partes. Con su baja, Atenas se quedará con una ficha menos teniendo en cuenta que ya realizó todos los cambios permitidos por la ADC.

Díaz llegó está temporada para cubrir el lugar de Justin Satchell, jugó 8 partidos aportando 10 puntos en promedio, un nivel más bajo comparado con su paso por el Griego en la temporada anterior (16 puntos en 14 partidos).