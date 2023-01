Lali Espósito reveló una insólita situación: la echaron de un velorio

Lali Espósito es una celebridad a nivel internacional y suele ir bastante seguido a España. En esta oportunidad, la cantante y actriz fue invitada al programa Martínez y hermanos junto a la guionista Victoria Martín y el cantante Abraham Mateo.

Durante la charla, la intérprete de “Disciplina” contó el motivo por el que prefiere no ir a los velorios. “No puedo ir a los funerales, de hecho, si puedo evitar ir, no voy, porque me río y me echan”, aseguró la artista en el ciclo español de Dani Martínez y en el que tres invitados muy conocidos y procedentes de mundos distintos comparten sofá.

Además, Espósito recordó una divertida anécdota: “Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica. Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito. Ya todo eso me causa gracia”. Luego, en tono de chiste, señaló: “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Sin embargo, un familiar se enojó al ver esta situación, los retó por su comportamiento y les dijo: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén cagando de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”. Por último, aseguró: “Nos echaron. La hermana volvió y dijo: ‘Chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”.

Recientemente, Lali fue noticia por un videoclip de “Yo te diré” que grabó con Miranda!, el grupo musical que está trabajando en su próximo disco llamado Hotel Miranda! en el que incluirán doce éxitos de su carrera reversionados. El grupo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ya había grabado con Goyo Degano, de Bandalos Chinos y con Ca7riel.

Infobae