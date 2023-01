Vara realizó un balance del año legislativo 2022

El diputado Nacional por Corrientes Jorge Vara, realizó un balance del año 2022, destacó proyectos claves y el trabajo que realizó en el contexto de la pandemia del coronavirus y de la inflación.

Vara aseguró que “en cada discusión en la que me tocó participar defendí y seguiré defendiendo las autonomías provinciales y el federalismo. Me involucré siempre en aquellas cuestiones que, por mi conocimiento y experiencias recogidas a lo largo del tiempo como Profesional de la Agronomía, Docente Universitario, Productor y ex Ministro de la Producción, me permitieran lograr el mejor desempeño y propuestas consistentes”.

Aseguró que buscó “transmitir su visión sobre aquellos temas que consideran importantes” y dijo que “también me comprometí en actividades vinculadas a mi Provincia, canalizando pedidos e inquietudes”.

Destaco que sumó “un par de ejes vinculados que consideramos estratégicos para el país: La Defensa Nacional y Los intereses Marítimos y Fluviales, integrando ambas Comisiones”.

Dio cuenta de todas las iniciativas presentadas como del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas; la creación del régimen Promocional de Riego Agropecuario y del Compensatorio de Tarifa de Energía eléctrica para usuarios residenciales de las Provincias del NEA y Región Norte de la Provincia de Santa Fe.

Entre otras iniciativas destacó el Manejo de Fuego y Presupuestos Mínimos para la Protección, Uso Racional y Sostenible de los Humedales. “Se trata de un tema que no podía soslayar por ser Corrientes la que cuenta con la mayor superficie de Humedales de la Argentina y la amenaza que constituía la posibilidad de que una mala Ley trajera consecuencias nefastas a nuestra Provincia en particular, pero en general a toda la región del Litoral, ocasionando trabas y perjuicios en las cadenas productivas, inversiones y, por ende, en el desarrollo”.

“Debemos mejorar la calidad de la producción legislativa y, paralelamente, esforzarnos en mejorar la calidad institucional. La dirigencia política tiene el gran desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos. Y ello se logra predicando”, cerró.