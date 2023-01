Gran Hermano 2022: el estratégico comentario de Agustín que hizo llorar a Romina

Desde que comenzó Gran Hermano 2022, allá por el mes de octubre del año pasado en la pantalla de Telefe, la relación entre Agustín Guardis y Romina Uhrig fue tirante principalmente por sus diferentes posturas políticas. Pero ahora, tras su vuelta el repechaje, Frodo apeló a un golpe bajo para debilitar a su competidora que sabe es fuerte para la audiencia.

Aprovechando al tristeza de la ex diputada kirchnerista al extrañar horrores a sus tres hijas, una de ellas con menos de 2 años, Agustín aprovechó para deslizar como quien no quiere la cosa que el programa podría extenderse más de lo previsto en un principio, quebrando emocionalmente a Romina más de lo que ya estaba.

"Extraño mucho a las nenas", balbuceó en medio de un desconsolado llanto mientras charlaba con Alfa, Julieta, Lucila y Camila. Ante las consultas de sus compañeros, explicó el motivo de su llanto: "Viste que Agustín dijo que el programa iba a durar dos meses más", quien hizo cálculos según la cantidad de participantes que hay dentro de la casa actualmente.

"Si pensaban meter a las nenas, no lo van a querer hacer porque me va a hacer peor", alcanzó a inferir Romina Uhrig. Así como también se lamentó por no haber escuchado lo que dijeron sus hijas en el saludo vía video, porque no pudo evitar romper en llanto al verlas en la pantalla, a lo que se sumó luego el estratégico dardo de Frodo para debilitarla claramente.

"Te adelantaste, incluso por reglamento. No pienses en esto. A esta altura, te quedás, ganás y si te vas, vas a ganar también, te lo aseguro", disparó entonces Agustín frente a todos para que no quedase tan evidencia su comentario anterior.

Asimismo, Julieta explotó contra Agustín Guardis en una conversación privada con la ex diputada. "Este Agustín no sé si es pelotu... o se hace. Dijo pelotud... en vez de tirarte para arriba", lanzó furiosa calmando a su amiga. En tanto, luego Santiago del Moro anunció, para alivio de Romina, que en breve podrán volver a ver los videos con los saludos familiares.

