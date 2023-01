†

TELMO RAMÓN

QUARANTA

Q.E.P.D.

Falleció el 07/01/2021. Tu esposa, hijos y nietos a dos años de tu sentida partida. Pa, hoy te sigo extrañando no voy decir que no. Es muy loco, ya pasaron dos años, es un número y soy re grande, todo un hombre, pero te extraño. Quizás uno como hijo siempre necesita a su papá y a su mamá, creo que es el lugar más seguro que uno tiene siempre, a donde queres ir cuando las cosas no salen bien, y que con una palmada en la cabeza sentís ese... está todo bien, no aflojes, va a estar todo bien. Te extraño sí, pero de una u otra manera igual seguís presente, si supieras las veces que estás al lado mío en mi día a día, en mi forma de ser. Es impresionante y te comparto con la gente, hasta sin darme cuenta. Tu teoría del baño ya dio vuelta por medio mundo, o tu frase “despacio como quien va vistiendo el luto”, o “nadie es alérgico a la plata”. Tanta sabiduría pa... ojalá más personas te hubieran conocido y apreciado como nosotros tu familia. Hoy pasaba y quería dejar esto por acá. “Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da”. Éxodo 20:12 NTV. Ahora lo entiendo mejor y con gozo. c/252