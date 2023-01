Alerta local por el planteo nacional de modificar el Consejo de la Magistratura por decreto

El diputado nacional por Corrientes Manuel Aguirre cruzó al ministro de Justicia Martín Soria por sus dichos y planteamiento de una posible reforma del Consejo de la Magistratura por decreto.

Soria declaró ayer que el Gobierno no descarta “la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto”.

Ante estas declaraciones polémicas, el diputado nacional Manuel Aguirre salió a responder. “No existen circunstancias excepcionales, ni es imposible seguir los trámites ordinarios, de modo que el decreto que propone el ministro sería nulo”, aclaró Aguirre.

El planteamiento de Soria se da luego de que el presidente Alberto Fernández le presentara al Congreso el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

Además, el ministro es uno de los más críticos del sistema judicial argentino y el principal promotor de las reformas del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.

“Esto solo demuestra que desde el Gobierno se desconoce que hay ciertos principios, que aunque no estén explícitos, no pueden cambiarse a voluntad de una persona, sino que requieren un gran consenso aunque el presidente no los quiera ver”, sentenció el diputado radical.

Juicio

Ante el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente de la Nación, legisladores por Corrientes rechazaron esta posibilidad, hablaron de “demagogia” y que “solo se intenta lograr impunidad para algunos de sus líderes''.

Ante esta posibilidad de avance contra la Justicia, los legisladores correntinos no se mantuvieron al margen y luego de compartir en sus redes sociales el comunicado de Juntos por el Cambio en rechazo de este posible avance contra la Justicia.

“Es imposible que lo logre. Primero, necesita pasar por la comisión de juicio político y podría lograr un dictamen favorable, pero después tiene que ir a la Cámara y necesitan los dos tercios. Queda descartado”, dijo ayer en diálogo con el Matutino de Mega la diputada nacional por Corrientes Ingrid Jetter (PRO).

“Quieren instaurar la tradicional pelea de las provincias contra el centro, contra la ciudad de Buenos Aires”, puntualizó y consideró que el apoyo de los gobernadores al presidente “es demagogia” y que “se mantiene a fin de que no les corten los víveres, responde exclusivamente a eso”.

En la misma sintonía y luego de compartir el comunicado de Juntos por el Cambio en rechazo de las pretensiones del presidente de la Nación, el diputado Manuel Aguirre expresó que “el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación busca amedrentar y socavar a los poderes del Estado. Debe ser total el rechazo. El kirchnerismo solo intenta lograr impunidad para algunos de sus líderes. Lejos está de buscar construir un país con mayor igualdad para todos”.

Se debe señalar que tras conocerse el fallo y en medio de las especulaciones sobre su acatamiento por parte del Gobierno nacional, Aguirre alertó que “desconocer el fallo de la Corte es cuasi desconocer el Estado de Derecho. No podemos ignorar nuestra Constitución, sería dar un paso muy peligroso para la democracia”.