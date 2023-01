Monte Caseros: robaron y luego defecaron en la puerta de una casa

En Monte Caseros, un hombre de apellido Lovatto denunció que delincuentes robaron en su casa ubicada por calle Chacabuco entre el Maestro y Entre Ríos, tras violentar una reja y que además le defecaron en la puerta de su domicilio.

El delito sucedió cuando no había nadie en la propiedad ya que fueron a un campo a pasar Año Nuevo y al volver, este jueves se encontró con la desagradable sorpresa. Pese al grave hecho, dio gracias a Dios por hallarse ausente ya que encontraron un cuchillo, lo cual le hizo presagiar que la situación hubiera sido más grave si estaban esa noche.

Forzaron una ventana y una vez dentro revolvieron todo el lugar, dijo uno de los damnificados, al portal MonteCaserosOnline.

Relató que fueron uno días a un campo por los festejos de Año Nuevo, y al regresar se percataron de lo sucedido. “Cuando llegamos (jueves) ingresamos normalmente por la reja de entrada del garaje, que no estaba violentada. Allí me percato de que un galponcito que tenemos al costado, estaba abierto, pero en el momento no sospeché nada. Cuando entramos a la casa con mi hermana quedamos paralizadas, nunca nos pasó algo así”, admitió.

“Lo primero que vimos fue que del galpón sacaron una madera para palanquear una persiana, la abrieron, cortaron la reja y entraron por ahí”, detalló y agregó que “sentimos una gran incertidumbre, no sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Estaba todo revuelto, los cajones, las ropas, abrieron cajas, revisaron escritorios... Por suerte, en este tiempo de vacaciones no dejamos tantas cosas en la casa. Nos faltaba un Smart TV de 32 pulgadas”, afirmó.

La familia de inmediato dio aviso a las autoridades policiales. “Hicimos la denuncia correspondiente. También consultamos con los vecinos, pero nadie escuchó o vio nada y como si fuera poco, los delincuentes nos dejaron materia fecal en la entrada de la casa”, se lamentó.

Admitió que reforzaron aún más la seguridad y valoró el hecho que “no estábamos en el momento y no nos pasó nada, porque también hallamos un cuchillo en el lugar, quien sabe con qué intensiones lo tenían”, dijo y agregó que “solicitamos que las autoridades hagan foco en calle Chacabuco ya que constantemente hay muchos robos y que patrullen más la zona”, remarcó.

(WA)