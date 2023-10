Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, habló del angustiante sueño que tuvo

El miércoles por la tarde, Anibal Lotocki se presentó en la Superintendencia de Agentes Federales de La Plata para entregarse luego de que la Justicia ordenara su detención en el marco de la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate. Esto fue, para muchos pacientes que lo denunciaron, un alivio y una señal de que podrían llegar a tener la respuesta judicial que esperan desde hace años.

En este contexto, Ángel De Brito se contactó con Ezequiel Luna, hermano de Silvina, que esta misma semana se enteró que el juez Luis Schelgel, titular del Juzgado N°60, decidió no investigar a Lotocki por la muerte de la actriz. Pero lo que sorprendió al conductor de LAM no fue tanto lo que opinaba sobre la detención sino lo que él había vivido la noche previa.

"Me dijo: ¿Podés creer lo que me pasó? Me desperté de madrugada, llorando y había soñado con Silvina. Ahora lo vivo como un mensaje porque no tenía ni idea", relató De Brito.

Finalmente, el periodista cerró: "Es creer o reventar, pero es lo que le pasó a Ezequiel hoy. Me dijo que los resultados de la autopsia todavía no están porque demoran 45 días o un poco más pero son días hábiles".

Fuente: Pronto