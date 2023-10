Tassano: “La economía de Nación es desquiciada, sin propuestas claras y antifederalista"

El intendente Eduardo Tassano ayer apuntó contra el Gobierno Nacional por las últimas medidas económicas establecidas, destacó la recaudación del Municipio pero advirtió que “en el esquema actual hiperinflacionario con los meses se va deteriorando por más que tengamos altos porcentajes de abonos”.

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano en diálogo con El Matutino de Mega se refirió a la quita del Impuesto a las ganancias y del IVA adoptadas por Nación y dijo que "como muchas veces pasa con este Gobierno Nacional, detrás de cada medida supuestamente buena pero no evaluada, perjudica al federalismo y a todo el país. Esta restricción significa una merma en la coparticipación a las provincias y por ende de los municipios, es una medida lamentable, irresponsable, que tiene un buen motivo en la disminución de impuestos a un gran grupo de trabajadores que eso está bien, pero lo que está mal es tomar la medida sin hacer un análisis mayor” .

“El impacto en la merma de la coparticipación es un impacto negativo, muy cortoplacista, lo que ellos están queriendo es superar estas elecciones y toman medidas económicas muy fuertes e involucran a la economía de la provincias y municipios”, acotó.

Consultado sobre la recaudación del municipio, el intendente capitalino destacó que “la recaudación de nuestro municipio va bien. Un 58% de los vecinos aportan, según el índice en Acor. Creo que la cultura de pago va aumentando y considero que son por dos razones la principal es que el vecino ve los trabajos que se realizan en la ciudad, en obras, actividades; y por otra parte nuestra postura de no dar moratorias, no favorecer a los que no pagan y dar estímulos a los que sí pagan. Esas cosas han contribuidos”.

“Pero en el esquema actual hiperinflacionario con los meses se va deteriorando por más que tengamos altos porcentajes de abonos. La economía del gobierno nacional, es desquiciada sin propuestas claras, termina perjudicando, son muy unitarios, anti federalistas, complicando claramente los municipios del Paìs”, fustigó.

En cuanto a la política salarial del Municipio Tassano comentó que "nosotros estamos permanentemente reunidos con el gremio, pero hay una realidad que golpea el bolsillo de todos con una inflación que no nos da respiro, nosotros lo que hacemos es sentarnos con el gremio y vamos aumentando, pero sabemos que no es suficiente por la inflación que hay en el País, necesitamos que el País tome un rumbo y mostrar una Argentina coherente, este gobierno no te deja planifica”.

Sobre los cargos por concurso, señaló “nosotros tenemos una política clara en ese sentido, lo venimos implementando desde el primer día de gestión y es parte de este programa y vamos a seguir dignificando al empleado municipal , desde pagarle el sueldo vía cajero y fuimos mejorando por respeto al trabajador y esto es parte de este esquema".

En otra instancia el funcionario, se refirió a las mejoras en infraestructura de la ciudad “con el Gobierno Provincial iniciamos con 14 frentes de obras de calles de pavimentación, cordón cuneta, ripios en diferentes barrios y ese plan vamos a continuar, cuando comenzamos había cerca de 60 por ciento calles de tierra hoy tenemos alrededor de un 10% y vamos a continuar".