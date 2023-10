Lourdes Sánchez descolocó a todos al decir con qué actor tuvo un romance

Si hay algo que le cuesta a los famosos es reconocer las historias de amor que tienen o han tenido con otros colegas. Sin embargo, para Lourdes Sánchez, no hay nada de malo en admitir el pasado de cada uno y lo dejó en claro este lunes en la pista del Bailando.

En medio de una previa bastante picante, Lourdes confesó que en algún momento, Luciano Castro era el permitido de su pareja. "Pero ahora no lo es más", se atajó. Sin embargo, Ángel De Brito la incentivó para que se animara a contar con qué actor joven tendía 'algo' y mencionó al pasar a Tacho Riera y Nico Francella.

"Bueno... pero con Nico ya... tuvimos una historia", admitió ella dejando con la boca abierta a todos. "No te lo puedo creer... no sabía nada yo, Nico nunca me lo dijo", intervino Tinelli y entonces, llegó la revelación con todos los detalles.

"Fue en un break con el Chato. Yo me fui de la casa, me llevé mi colchón en el auto. Fue el año en que vos Marcelo, me fletaste como bailarina. Me fui, hice el casting de Susana y quedé. Nico estaba haciendo una novela en Telefe con Cris Morena y bueno... tuvimos algo".

El dato fue una verdadera novedad ya que muy pocas personas estaban al tanto de esta historia. Lo cierto es que no prosperó porque Lourdes y el Chato volvieron y tuvieron a su hijo Valentin.

Fuente: Pronto