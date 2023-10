Hantavirus en ratas del Iberá: vigilancia activa y medidas de prevención

n El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología, recuerda que la medida de prevención por hantavirus es principalmente la higiene domiciliaria ya que evita las condiciones para la reproducción de roedores. Además, indica que Corrientes no es una zona de circulación de esa patología pero, no obstante, se mantiene la vigilancia activa.

El comunicado de la cartera sanitaria se da en el marco de la detección de roedores colilargo chico (Oligoryzomys flavescens) infectada con hantavirus lechiguanas en el Parque Nacional Iberá.

“En el caso particular de hantavirus la higiene en los domicilios es fundamental para evitar la acumulación de aquellos residuos biológicos que puedan ser alimentos y criaderos de ratas. De esta manera, evitamos que estos roedores se reproduzcan en los domicilios, ya que estos animales pueden estar infectados con el virus hantas, aparte de otras patologías que pueden ser más frecuentes en esta zona”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

Y remarcó que “la principal recomendación es la eliminación de criaderos, la higiene y, en caso de ser mordidos por un roedor como la rata o encontrarlas muertas o tocarlas si están muertas y, si en días posteriores se inician síntomas como fiebre, hemorragias, síntomas respiratorios, entre otros, se debe acudir al centro de salud más cercano o al médico de cabecera”.

Dijo que “no hay un tratamiento específico para hantavirus, pero sí se tratan los síntomas. No obstante, nuestra zona no es predominante de hantavirus, pero pueden haber casos esporádicos” y agregó que “sí, hay zonas del país donde es endémico, pero en Corrientes no hay circulación”.

Pese a esto, aseguró: “En nuestro sistema de salud la vigilancia es activa, si bien no es zona de circulación, pueden haber casos”.

Hantavirus en el Iberá

Un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” detectó a la especie de roedores colilargo chico (Oligoryzomys flavescens) infectada con hantavirus lechiguanas en el Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes.

“Esta información nos permite centrarnos en las medidas preventivas para proteger a la población humana”, señaló el equipo de investigación que recientemente publicó los resultados en la revista Zoonosis y Salud Pública, dedicada a las ciencias infecciosas y veterinarias.

El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad infecciosa emergente en las Américas. En Argentina, desde 1995, se han descrito varios reservorios y variantes del virus, pero las zonas endémicas del noreste y centro del país incluyen un área sin infecciones humanas ni de roedores, a pesar de compartir especies de roedores con áreas con esa enfermedad.

El objetivo de este estudio fue buscar hantavirus en las comunidades de roedores que habitan en esta zona, que limita con dos áreas endémicas del síndrome pulmonar por hantavirus. Pequeños roedores fueron capturados en junio de 2022 mediante un esfuerzo total de 644 noches de trampa distribuidas en cinco cuadrículas ubicadas en el Parque Nacional Iberá, Corrientes, noreste argentino.