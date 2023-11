Cómo sigue el juicio que inició la China Suárez contra Yanina Latorre y Ángel de Brito

En mayo de este año, comenzó a circular un rumor que aseguraba que la China Suárez estaba saliendo con el empresario Rodolfo Lamboglia.

Muy enojada, la actriz había aclarado en sus redes sociales: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire’’. Además, ella contó que iniciaría acciones legales contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por haberle dado espacio a este tema en su programa.

Luego de esto, sin vueltas, Latorre había criticado: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amor, a seguir levantando tipos millonarios en Miami que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”.

Lejos de dejar que este hecho quedara en el olvido, la China decidió continuar con su demanda. Así lo confirmó eta mañana Virginia Gallardo tras hablar con Agustín Rodríguez, el abogado de la actriz.

"Me comuniqué con Agustín. Él me aclara que ya están en juicio civil y penal con Yanina Latorre y con Ángel de Brito. El juicio es por daños y perjuicios. Todo se desarrolla en el juzgado civil número 52 de la Ciudad de Buenos Aires", explicó la panelista.

Fuente: Pronto