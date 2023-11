Frigorífico "Muralla China": la Federación de la Carne realiza medidas de fuerza

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados informó que determinó medidas de fuerza en Corrientes por el despido de 100 trabajadores en el frigorífico “La Muralla China”, de esa provincia. Afirman que no liquidó los contratos como corresponde.

El establecimiento operaba en la localidad correntina de Riachuelo desde 2019. Sin embargo, el 25 de agosto la empresa dejó de faenar aduciendo que no habían conseguido los permisos para exportar a China, país originario de los dueños.

Desde la Federación afirman que la empresa no ha cumplido la liquidación final como determina la Ley de Contrato de Trabajo, además la misma no cumplía con el Convenio Colectivo de Trabajo y como así también operaba con gran número de trabajo no registrado. De esta forma, la entidad gremial pidió intervención.

"Queremos visibilizar la situación que padecen los trabajadores y sus familias y por eso estamos llevando adelante estas acciones directas", aseguraron fuentes de la entidad gremial.

La Federación de la Carne cuenta con más de 50 mil afiliados distribuidos en más de 70 Filiales en todo el país.