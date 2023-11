La Copa de la Liga local ya tiene a sus 16 clasificados

Con los cuatro partidos que completaron ayer la quinta fecha, última de la fase clasificatoria, quedaron definidos los equipos que jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol (LCF).

De acuerdo a los resultados registrados en la víspera el último boleto fue para Barrio Quilmes, que ingresó como el mejor equipo de los que finalizaron en la cuarta posición.

En el partido más atractivo de la víspera, Mandiyú igualó 0 a 0 en su visita a Ferroviario en partido correspondiente al grupo”B”. El empate eliminó a El Tren Verde del certamen.

En tanto que Deportivo Empedrado se impuso a Quilmes por 2 a 0, en un encuentro del grupo “E”.

Por la misma zona, Boca Unidos le ganó 1 a 0 a Yaguareté con gol de Federico Basabe, para finalizar la fase con puntaje ideal.

Mientras que por el grupo “D”, Villa Raquel venció 2-1 a Independiente en un encuentro del grupo “C”.

Cruces eliminatorios

Los cruces eliminatorios de octavos de final, a un partido, serán los siguientes:

Boca Unidos (1) vs. Barrio Quilmes (16); Curupay (2) vs. San Marcos (15); Libertad (3) vs. Mandiyú (14); Sacachispas (4) vs. Rivadavia (13); Mburucuyá (5) vs. Huracán Corrientes (12); Lipton (6) vs. Cambá Cuá (11); Talleres (6) vs. Deportivo Empedrado (10); y Sportivo (8) vs. Dr. Montaña (9).