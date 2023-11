La contundente frase de La Tora cuando le preguntaron por el rumor de infidelidad de Nacho

Días atrás, Ángel de Brito contó en LAM que le había llegado una información explosiva: Nacho Castañares y Coty Romero de Gran Hermano habrían pasado varias noches juntos.

Súper molesta con este rumor (sobre todo porque él fue novio de La Tora), Coty había hecho un contundente descargo: "Se habló de un tema que no pasó nunca, ni va a pasar. Yo la quiero con todo mi corazón a La Tora, ella lo sabe. Me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal y para nada estuve con Nacho, jamás. No se me cruzó por la cabeza tampoco".

"Siempre lo vi como un amigo y casi nunca nos cruzamos. Las veces que nos cruzamos, estuvo La Tora, o sea que no hay posibilidad de eso. Sí sé que hay mucha gente mala que lo único que quiere es tirarme mier… como sea", había sumado.

Consultada por este incómodo rumor, La Tora comenzó con humor: "Me encanta porque la trama de GH está mejor afuera que adentro".

"Me imagino que a vos lo que te habrá preocupado fue si era cierto que Nacho se había chapado a Coty mientras salía con vos", le dijo el notero de LAM.

"No sé si la palabra sería preocupada pero, de repente, me llama mi mamá y dice: 'Poné LAM porque Ángel está hablando de vos'. Me fijé y era esto de Coty y de Nacho. Lo que hice fue primero preguntarles a ellos porque yo tengo relación con todos y puedo hablar. Soy una persona adulta. Coty me dijo 'te juro que no'. Me llamó al toque", contó La Tora.

"Con Nacho hablé después porque estaba en Uruguay. Ahí le dije que hablara con el Conejo, que hizo el quilombito, que se pusiera los pantalones. Ahí él se encargó y habló con el Cone porque yo con el Cone no me hablo. Al final, me di cuenta que claramente era un mambo de ex pareja entre el Cone y Coty. No sé qué pasó", continuó.

Mostrándose muy segura, La Tora cerró: "Mi realidad hoy es que yo no quiero disociar lo que viví con Nacho en aquel momento, que fue lo más lindo. Yo hoy tengo la conciencia recontra tranquila. Sé que él también y tipo... si hay cosas que mostrar que se muestren. Estoy muy relajada con eso porque sé que no pasó".

Fuente: Pronto