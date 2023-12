“La Argentina que viene”, un análisis sobre el nuevo rumbo del país

“La Argentina que viene”, un desayuno empresarial se concretó este lunes en Corrientes con la disertación de Guillermo “Willy” Kohan, periodista especializado en economía, finanzas y empresas y de Facundo Nejamkis, politólogo y director de la consultora Opina Argentina.

El evento se desarrolló en los salones del Jockey Club, fue organizado por el Grupo Ersa, contó con la moderación Carlos Simón y Alberto Medina Méndez, y la presencia del director propietario del diario El Litoral, Carlos Romero Feris.

Simón, director periodístico de diario época y Radio Dos, fue el encargado de inaugurar la conferencia. “Estamos ante un gran cambio, ante un modelo de gestión totalmente diferente a lo que se ha tenido en los últimos años en la República Argentina”.

Tras la presentación llegó el turno de las disertaciones de Nejamkis y Willy Kohan, posteriormente se realizó una rueda de preguntas de los presentes.

Se buscó indagar más allá de la incertidumbre que provocan las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei y trazar una perspectiva de los que podría llegar a ocurrir en 2024, en materia política, económica y social.

“La Argentina está viviendo un momento único, un momento diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Un momento que puede o no ser una oportunidad, que puede o no ser un cambio quizás definitivo, pero sin duda es un cambio disruptivo y distinto y diferente a todo lo que tenemos acostumbrados”, afirmó Nejamkis.

Por su parte, Kohan analizó: “Yo no creo que haya una hiperinflación. Por supuesto, no es que no pasa nada, porque en la Argentina hemos vivido todos en el fin del mundo y estamos todos acostumbrados al fin del mundo”.

“Insisto, no porque no pase nada, sino porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque siempre hay un fin del mundo. Obviamente ahora es, incluso hasta desde el propio gobierno alentado, que se viene la hiperinflación, que va a volar todo por el aire”, aclaró. En ese punto explicó: “Lo que hemos aprendido en estos últimos años es que obviamente el mundo juega, y como además Argentina depende de cuántos dólares compra el Banco Central, la situación internacional es siempre es un dato importante. El mundo ayuda a que no haya una hiperinflación en la Argentina”.

“La Argentina que viene me parece que es un gran desafío. Habrá que ver si se logran los acuerdos políticos para tratar de tener un Estado más eficiente, que se ocupe, por supuesto, de las necesidades de la gente y que represente la posibilidad de tener menos déficit fiscal, que haya menos emisión monetaria y que haya menos inflación”, analizó.

“Por supuesto, para que haya menos inflación y déficit tiene que haber menos gasto. Nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos para ver en dónde bajar los gastos de los gobiernos nacional, provincial y municipal”, sostuvo.

El periodista especializado en economía advirtió que el gobierno tiene la presión de encontrar rápidamente algunos números que permitan confiar en que el fuerte ajuste está justificado por un mejor futuro.

“Tuvimos una devaluación más un aumento de impuestos. Eso va contra el bolsillo de la gente que recibe ingresos fijos en pesos. Es dramático”, advirtió.

“Tal vez esos sean los dos mayores desafíos de Milei: por un lado, cuidar a los sectores más golpeados por la devaluación, los aumentos de impuestos y la inflación; y, por el otro, lograr que la inflación de enero, febrero y marzo no sea un desastre como la de diciembre. Si en enero, febrero y marzo estamos otra vez con una inflación del 20 o 30% por mes, entonces vamos a estar en un problema muy serio”, concluyó.