Más que un destino, una experiencia del viaje

Por Carlos Lezcano

Especial para El Litoral

Los periodistas buscamos o nos topamos con historias que luego contamos. A fines de noviembre en un conversatorio sobre diversidades y disidencias escuche a una persona que me sorprendió con su intervención. Me acerqué, le pregunté su nombre y quedamos en hablarnos.

Le pedí que me mande información suya y esto recibí en mi tel: Rotzío es activista no binarie, nacide el 29 de mayo de 1995 en Corrientes, con un recorrido de más de 10 años en la escena musical, es cantante, compositore, diseñadore, realizadore y productore, fundadore de la productora Mercurio Arte y Comunicación, y también es creador de Puerto Cuir.

Lo que sigue es un relato de lo que conversamos a lo largo de dos semanas.

Hubo un momento en que Rocio Mburucuyá Molina inició el camino hacia Rotzio.exe. Fue una búsqueda personal que coincidió con los inicios de sus trabajos como solista de una banda musical. Entonces, Rocio partió en cuerpo y alma hacia Rotzio.exe deshaciéndose “de las miradas opresoras” que pululaban en entornos poco amables.

Desde siempre supo que tendría un destino vinculado a la música, actividad que no es ajena a su tradición familiar ya que su abuelo es nada menos que Juan Ramón Gauna, un extraordinario guitarrista de chamamé, fundador junto a Carmelo de Biassi del Instituto de Música de Corrientes. Nacido en San Cosme, fue maestro egresado de la Escuela Regional, y en 1972 publicó un disco de repertorio tradicional y nuevas composiciones, donde como dice la biografía de la Fundación Memoria del Chamamé, grabó “una notable versión de la Marcha San Lorenzo”. A esta historia se suman dos tías concertistas de guitarra, pero aún con esa huella, la academia o el folclore no terminaba de representar los gustos de Rotzio y por eso sus objetivos empezaban a alejarse de esa tradición y decide emprender otros senderos, entre ellos, los estudios universitarios en la Facultad de Artes Combinadas donde conoció otros géneros musicales que le permitieron, no solo entender distintos mundos sino aproximarse a nuevos protagonistas de la escena artística local y regional.

El nombre Rotzio.exe surgió hace dos años cuando asomó la idea de preparar canciones de su álbum solista. Se trata de un juego sonoro que comienza con la voz rosssc de Rocío hasta la aparición de la z que alude a la llamada a generación “Z” de la que es parte. En su visión generacional es posible unir el respeto por la naturaleza pero también apropiarse de las nuevas tecnologías que están a la mano de todos. Es decir que una cosa no anula la otra, respeto del medioambiente y nuevas herramientas tecnológicas conviven armoniosamente en su imaginario simbólico.

Punto exe es un eco de los juegos y aplicaciones de los años 80-90, .exe (abreviación del inglés se traduce en ejecutable) es una extensión que se refiere a un archivo de código reubicable.

Enunciarse Rotzio significó dar cuenta de una nueva identidad en coincidencia con la posibilidad de trabajar su disco ampliando su campo de acción donde floreció un universo complejo e interdisciplinario. Ese proceso del cambio de Rocío a Rotzio.exe sucedió en Corrientes, donde nació y creció en un medio hostil con las disidencias algo que tal vez haya dejado algunas cicatrices, aún en sus silencios.

Fue a la escuela primaria al “Sagrado Corazón de Jesus” y la secundaria al Instituto Robineau donde tuvo una formación cristiana que no fue absorbida de manera dogmática sino abierta a sus interpretaciones donde notó ciertas contradicciones entre lo predicado y lo hecho y sintió en carne propia la discriminación porque “la homofobia en las aulas era atroz”.

El tiempo de la secundaria resultó difícil pero empezó a cambiar cuando ingresó a la facultad donde encontró ámbitos y personas mas amables, un sitio más respetuoso. En ese tiempo se produce su acercamiento a la comunidad LGBTIQ+ que le abrieron las puertas de un mundo plural donde pudo compartir objetivos y miradas.

A pesar de transitar lugares afines a su vida donde se respetaban las disidencias y donde podía ser tal cual era, algunas cosas no cambiaban su inercia conservadora. Me cuenta, por ejemplo, que aún no hizo los trámites del documento no binario porque “hay muchas situaciones legales burocráticas, que se generan más problemas que soluciones, todos los formularios tiene muchas dificultades. El año pasado lo quería hacer pero todavía no fue posible porque la sociedad no termina de salir de la mirada binaria”.

La FADYC

Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Artes y Diseño y Ciencias de la Cultura desde 2013 al 2018 donde sintió que fue el momento “más experimental" de su vida porque le permitió frecuentar varias disciplinas como la música, el cine, el teatro que dialogaban sin interferencias. Se dio cuenta que además de saberes específicos, empezaba a tener herramientas para mejorar la calidad de sus propuestas estéticas.

Allí fueron apareciendo La Fuegah de Chaco (@lafuegadechaco), Leo Guardianelli (@leo.guardianelli), Ivanke Jäger (@ivanke_jager), Mauro Vidal que es Onyx the Icon (@onyxtheic0n) o Lari Flier (@flierlara) que conforman un núcleo de artistas afines.

En esos años surge su primer videoclip como trabajo de tesina llamado “Hartx” que habla contra la discriminación en diálogo con la Ley de ESI (Educación Integral Sexual, Ley 26.150).

Visto a la distancia reconoce la influencia de Queen y sobre todo la figura de Fredy Mercuri, canciones como “Love of my life” o “Somebody to love” son referencias no es su literalidad sino en su esencia, en los significados de la vida del artista, pero también reconoce la influencia de las artistas Lola Bertoldi de Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Naty Peluso, Liniker.

Rotzio Se detiene en contarme que si bien Lola no es cuir, su impronta le impactó por ser la primera mujer roquera que vio en vivo y claro, también su hermana Marilina, “una artista visiblemente lesbiana que no solo me interpeló sino resultó inspiradora porque significaba visibilizar temas, problemas, sensaciones, incluso incomodidades”.

“Onix fue una persona que la acompañó en todo el proceso desde el jardín de infantes, la primaria y secundaria, siempre juntas”, señala. Se trata de una artista drag que a lo largo de sus vidas fue mostrándole cuestiones teóricas, la acercó a referentes, experiencias en trabajo de estéticas disidentes y así en ese diálogo, paso a paso fueron encontrando sus perfiles.

“A medida que fui encontrando la trama finita de mi vida, empecé a ver que mi arte era posible, se fueron descascarando capas de mi que hacen la persona que soy hoy. Lo que busco es seguir ese camino, generar nuevos espacios donde importan más las preguntas que las respuestas y cuidar las conexiones que fortalezcan la comunidad”, afirma.

Ahora trabaja en el documental "De Perlas y Gemas: Arte Disidente en el Litoral" con Onyx y Amatista en este proyecto que formó parte del concurso "Sembrando cine” del foro audiovisual. La directora iba a ser Ivana Jagger que decidió “dejarnos hace unos meses pero la idea fue y es, sostener el proyecto” señala con tristeza.

—¿Qué es Puerto cuir?

—Es un ciclo que arrancamos este año con dos compañeros trans: Gemma Almada, mi compañera, y mi compañero Mico Cortes. Se nos ocurrió reunirnos y buscamos no repetir algo que ya exista, sino ver qué faltaba. Unidos buscamos un espacio donde hablar, pero también donde expresarnos, poder tener el micrófono abierto y tocar la guitarra, sentir tu performance y poder hacerla. Puerto cuir surge de esta necesidad, y tomando de referencia a nuestro puerto de Corrientes, jugamos con la idea de que cada uno tiene su viaje, ese es el concepto que atraviesa lo cuir, que no se define por sí mismo en algo, que tenga que encajar en un estereotipo, sino la idea de que cada uno tiene un viaje que relacionado con su experiencia y sus gustos. Después nos encontramos en estos puntos de llegada, de partida, como cada uno quiera verlo. La primera edición de Puerto cuir fue el 20 de agosto, el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, y se realizó en La Mariño. Fue un evento hermoso, porque tuvimos una buena asistencia de gente de distintas edades, y realizamos distintas actividades: un taller de biodanza que da mi compañera y profesora de biodanza Gemma y terminamos con un conversatorio en ronda. Tratamos de volver a la ronda, como volver a lo esencial, de eso se trata, donde cada uno de los que participa tenga la posibilidad de dar su voz, no bajar un criterio, sino armar entre todos el criterio de nuestro territorio, con las experiencias de cada uno.

—Es difícil pedirte lo que te voy a pedir, que es justamente una definición, que es lo que ustedes cuestionan. ¿Cómo podemos contar qué es el mundo cuir? Entiendo que buscan no identificarse con un estereotipo hegemónico o impuesto.

—Claro, por ejemplo, los roles de hombre-mujer, la mujer tiene que hacer esto y decirse de esta manera, el hombre tiene que hacer esto y decirse de esta manera, y ambos están juntos en el planeta para reproducirse. Una búsqueda donde cada uno trae su historia, sus símbolos, sus propios deseos, y ver cómo eso se manifiesta. Es una búsqueda de y en libertad, no solo en las expresiones, también que va a nombrarse y como quiere ser nombrada. Tiene que ver con buscar el qué le está pasando al otro, sintiendo más que querer encajarlo en algún estereotipo de algo preestablecido, que claramente no se encuentra reflejado en eso.

—Esto tiene una traducción artística, ¿qué pasa en Corrientes con este mundo queer y sus traducciones artísticas?

—Sí, por suerte tuvimos un año cargadísimo de eventos, en Corrientes tenemos a Liberdrag, que es un colectivo artístico de drag queens: las mismas se organizan, se producen, realizaron ocho eventos, uno por mes, en lo que va el año en La Mariño, siendo este su segundo año. Un éxito tras otro, las producciones que van realizando, después tenemos a la orga La Fuerza Transfeminista, que está siempre abierta a todos los que necesiten esto, una escucha, un abrazo, una contención, una orientación de parte de compañeros de la colectividad. La Fuerza Transfeminista tiene por un lado la Radio Gauchita, que da todos los martes por La Mega, y justamente busca generar ese nuevo acercamiento a la comunidad, hablar un poco de lo que está pasando, y por otro lado el festival que organizan hace dos años, que es la Gauchita Fest, que se desprende de la radio, donde dan escenario y organizan todo en relación a la comunidad, invitan artistas, invitaron este año diseñadores también, tratando de cubrir las distintas ramas del arte que hacen a nuestra comunidad, también a la identidad que se está generando en lo queer en nuestro territorio, no necesariamente lo queer es algo importado, como la palabra que viene de otro lado.

—Bueno, en eso ustedes deciden poner queer con C.

—Claro, el puerto queer lo ponemos con C, pero más allá de esto, en esta era, aparte de donde todo es una cosa que tiene que ver con nuestra historia, nuestra historia que hoy la podemos traer, o sea, hoy se resignifica el ballroom.

—¿Qué significa esto que me contás?

—El ballroom es un evento que se generaba ya desde los años 80 en Estados Unidos, que justamente son encuentros por y para la comunidad, de pasarela, de baile, de danza, donde hay determinados movimientos que identifican a la comunidad o que identifican a estos bailes, que son también una cuestión de resistencia, no es un capricho, no es importar algo de afuera sin tener en cuenta cuáles son sus significantes, sino traer esos significantes y ver cómo convive en nuestro territorio, no para que sea algo colonizador, sino para justamente reinventarlo, resignificarlo, adaptarlo a nuestras posibilidades también latinas.

—¿Cómo es hacer música? ¿Los públicos son más bien endógenos o son públicos más abiertos?

—En mi experiencia, tuve la suerte de comprarme una plaquita de sonido usada cuando salía 4.000 pesos y hoy está 130 lucas. Hoy podría decir que sí es un privilegio poder acceder a estos recursos. Ya con esta placa, una compu y un micrófono uno se puede amañar. Pero de vuelta, yo me siento como una persona privilegiada y puedo pedir instrumentos prestados cuando no los tengo. Que en verdad, no tengo instrumentos para grabar. Entonces se vuelve algo muy colaborativo y a la vez festivo. Pero bueno, es lo que toda la vida me propuse hacer. Estudié la Licenciatura en Artes Combinadas para poder pensar también en la manera de cómo reflejar mi música en el escenario, con la gente. Y lo que me pasa en cuanto a esto es que no tiene tanto que ver en el momento de la recepción porque a la gente le gusta, pero por ahí espero el momento de ser convocada. Las convocadas muchas veces solamente son en espacios de la incidencia, o si no es en esos espacios, cuando uno es invitado, me pasó de ir a escenarios grandes y en Corrientes, donde no había cuidados. Cuidado en el sentido ni el respeto básico de una persona hacia otra. Creo que hay mucho por hacer en esos cuidados en la escena. Sobre todo cuando uno está a punto de actuar y de abrirse frente a la gente. No puede estar en una situación estresante, menos por la gente de la técnica. Se compromete mucho, se deja fuera y no se toma en cuenta eso que es tan importante para los artistas.

—¿Sigue Puerto cuir en el verano?

—Puerto cuir fue seleccionado con el Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de Nación, del gobierno anterior. Nuestros ciclos fueron pensados para realizarse en tres meses. El primero fue en agosto, el segundo fue en noviembre, el Día de la Tolerancia y el tercero va a ser en febrero. Por suerte ya pudimos hacer toda la gestión para que se pueda realizar el último evento. Y de ahí veremos cómo continuamos con este tema.

—¿Dónde será?

—La primera edición se hizo en La Mariño, la segunda edición en el predio del MT de La Vizcacha, tratando de salir del centro, yendo a la periferia, a la casa de las compañeras, a compartir con ellas. Y el tercero, la idea es hacerlo de vuelta en La Mariño, así generamos una idea de circuito.