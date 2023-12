El llanto desconsolado de Coty Romero en "PH" al hablar sobre su salud mental.

fue una de las invitadas de este sábado por la noche en "PH, Podemos Hablar" (Telefe) donde volvió a quebrarse al hablar de diferentes episodios que afectaron su salud mental y que la llevaron a hacer acciones contra ella misma de las que hoy se arrepiente.

"La gente empezaba a decirme 'gorda', 'deforme'. Un montón de cosas feas y yo decía 'no me afecta' pero llega un punto en que me empecé a creer todas esas cosas feas que me decían. Siempre fui, de muy chiquita, 'yo me puedo arreglar sola'.

Estaba sola y no tenía a nadie acá, sí a mi pareja... después me separé, me enteré infidelidades y fue muy fuerte porque necesitaba de alguien. Ahí fue donde mi familia llegó", contó la correntina en el segmento sobre Aquellos que necesitaron Ayuda.

La participante del Bailando se quebró al detallar lo que padeció que afectó su salud mental: "Tuve un momento muy difícil". "Hoy en día miro las cicatrices y digo 'qué bolud*'. Pero agradezco mucho, quizá, haber pasado por todo eso porque hoy en día tengo otras herramientas que no las tenía antes".

LA CONFESIÓN DE COTY ROMERO: "DEJÉ LA FE DE LADO"

"La gente me decía 'es mentira, ella lo hace por cámara'. Y no me importaba la cámara, me importaba contarle a la gente lo que yo estaba pasando para que no le pase a otra persona", reveló a Andy Kusnetzoff lo que sentía ante las críticas en programas y redes sociales.

Coty Romero confesó, entre lágrimas, que se lastimaba los brazos y las piernas. "Estaba sufriendo mucho, mi familia no lo sabía. Lo ocultaba porque me ponía mangas largas y ellos estaban en mi pueblo", detalló la joven de 21 años. Lo hacía porque se concentraba en otro dolor, algo alarmante sobre su salud mental. Su familia voló rápidamente para ayudarla.

"Pensé que se iban a enojar ellos conmigo pero ellos estuvieron ahí. Empecé el psicólogo y el psiquiatra, me medicaron. Me dormía y me levantaba muy tarde y dije 'no quiero esto, quiero vivir'. Dije 'de a poquito voy a salir de esta', depende de uno, decidir salir o no".

"Soy muy creyente pero dejé la FE de lado y volví. Dios es lo que me da la felicidad. Me volví mucho más familiera. Hoy en día estoy mucho mejor... Fui haciéndole caso al psicólogo, al psiquiatra de hacer ejercicio, salir, disfrutar y alejarme de las personas que me hacían muy mal.

Hoy en día agradezco eso que me pasó porque me di cuenta que no quiero volver a pasar por eso. Cuando me doy cuenta de que algo no va a ir bien, digo 'por acá no es'", relató con profundo dolor y visiblemente quebrada. Había referencia a su separación de Alexis "Cone" Quiroga, a quien conoció en su paso por Gran Hermano (Telefe).

Coty se refugia hoy en los suyos. "Hay veces que tengo mis días malos, pero sé que voy a salir adelante con ayuda de mi familia, de la gente que me quiere, mis amigos, Dios. Y obviamente no dejo el psicólogo porque es muy importante. En un pueblito chiquito era tabú eso, era 'el psicólogo, estás loco' y no es así", finalizó conmovida.

(Fuente: Pronto)