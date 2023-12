Marcelo Tinelli defendió a Coki Ramírez tras el tremendo ninguneo de Ezequiel Corbo

La noche del pasado lunes, Coki Ramírez vivió un incómodo momento en el Bailando cuando Ezequiel Corbo, el supuesto productor con el que está saliendo, negó estar teniendo una relación formal con ella.

En diálogo telefónico con él, Marcelo Tinelli le preguntó: "Hola Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué estaba haciendo? Acá Coki dice que usted está con otra (en este momento). ¿Le dio la exclusividad a Coki?"

"Estaba viendo el programa. Te cuento que con Coki nos estamos conociendo", respondió Corbo con incomodidad. "Se lo nota medio trabado, ¿está bien usted? La pregunta es concreta: ¿usted le dio la exclusividad a Coki después de estos días que la ha visto?", repreguntó el conductor.

"Es difícil hablar de exclusividad porque salimos dos veces", sostuvo el productor. Finalmente, poniendo los puntos, Coki había agregado: "Perdón, pero no fueron dos veces. Habremos salido cuatro o cinco veces".

Luego de que se viviera este incómodo momento en su programa, Tinelli aprovechó una conversación con Lali González para pegarle un palito a Corbo.

"Vos tenés pinta de haber sido el que le dijo 'te amo' primero a Milett Figueroa (su actual novia)", le dijo sin filtros la actriz. "Yo soy muy del amor siempre. Para mí las relaciones fluctúan. No soy un Ezequiel Corbo, que no dedico exclusividades", contestó Marcelo.

"Él ayer demostró poca valentía, poca hombría. Al no querer demostrar la exclusividad con Coki. Pampita me preguntó el otro día: '¿Son exclusivos con Milett?'. Y yo le dije que sí. A Corbo le preguntaron y no sabía qué decir. La verdad es que está pintado", concluyó picantísimo el conductor.

