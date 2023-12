Fabián Gianola tendrá que hacer tareas comunitarias en una causa por abuso sexual

Durante este miércoles, la Justicia dictaminó acordar una probation para Fabián Gianola en la causa por abuso sexual que le inició Viviana Aguirre. De esta manera, el Tribunal Oral Número Tres decidió suspender el juicio a prueba e imponerle al actor realizar tareas comunitarias y llevar a cabo cursos sobre violencia machista.

En el documento judicial al que tuvo acceso Teleshow de manera exclusiva, se indica que: “En tal contexto de esta audiencia se le solicita al Dr. Tenca (abogado de Fabián Gianola) la posibilidad de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales de Gianola, la calificación jurídica prevista para los hechos que motivaron el requerimiento de elevación a juicio y la posibilidad concreta que en el eventual caso de recaer sentencia condenatoria la misma sea de cumplimiento en suspenso”.

Según pudo saber este medio, en la audiencia las partes llegaron a un acuerdo y la denunciante se mostró conforme con la resolución. En el mismo quedó establecido que Gianola deberá realizar actividades para la comunidad como modo de resarcimiento. “Esto es para obtener herramientas para eventualmente evitar circunstancias similares en el futuro, más a nivel personal, como mujer y madre, también creo que es una manera de cerrar este episodio en su vida, transformando el dolor en un bien y una enseñanza, por ello pide la aplicación de determinadas reglas de conducta”, se deja aclarado en el documento.

Entre los lineamientos que se acordaron se establecen: “La realización de un curso sobre problemática de género de aquellos dictados por una institución pública, sea del Gobierno Nacional o de la Ciudad; ofrece asimismo en este acto el Sr. Gianola la suma de $100.000 a fin de cumplir con la exigencia legal de reparación del daño en la medida de lo posible, ante lo cual la Sra. Aguirre manifiesta que lo acepta y quiere que sea donado a una institución de bien público sobre la que aportará los datos”.

Más adelante, se deja explicitado que “la probation no resuelve definitivamente la situación del procesado porque deja abierta la posibilidad que ante cualquier incumplimiento se avance hacia la celebración del juicio”.

Cabe recordar que la periodista Viviana Aguirre acusó al actor por “abuso sexual gravemente ultrajante” en el año 2019. De acuerdo con su testimonio, el hecho por el que la periodista acusó al actor habría ocurrido en la noche del 22 de mayo, cuando compartían una emisión de un programa radial, donde eran compañeros. En aquel momento, Aguirre había dado detalle de lo sucedido. “Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete -relató Aguirre, en diálogo con Teleshow por aquella época. Me metió la mano, los dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”, había expresado la denunciante.

Unos días después de aquella noche, la periodista decidió no regresar a la radio. “Él (Gianola) es así: para él es natural. Otras veces ocurrió lo mismo, con otras circunstancias”, afirmó. Siempre según sus palabras, después de su renuncia al programa habría mantenido contacto telefónico con el conductor, aunque solo por motivos laborales.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente. Infobae