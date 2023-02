Viajó en bicicleta por dos días para cumplir su sueño de conocer la playa

Un joven de 20 años viajó en su bicicleta durante dos días para conocer la playa de Corrientes. Se trata de Nahuel Cuellar, oriundo de la localidad chaqueña de General Pinedo que pedaleó por más de 350 kilómetros para cumplir su sueño. En la travesía sorteó varios obstáculos pero logró su objetivo y al llegar a Paso de la Patria “se emocionó hasta las lágrimas”.

Atravesó toda la provincia del Chaco para poder llegar a Corrientes con una mochila a cuestas en la que llevaba una muda de ropa, un inflador, solución y parches porque temía que su bicicleta no resistiera. En una bolsa de residuos cargó una colcha pues no contaba con una carpa y así partió, haciendo paradas en Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Makallé (en donde pasó la noche), luego paró en Resistencia a desayunar y paseó por la capital correntina y, finalmente, llegó a Paso de la Patria.

Durante el trayecto, el joven se las ingenió para afrontar todos los obstáculos que se presentaron en su camino. Con la manta que había llevado se refugió durante una fuerte tormenta, porque no tenía carpa. En la ciudad de Corrientes, se le cortó un freno y tuvo que recorrer varias bicicleterías para que pudieran reparárselo.

Nahuel Cuellar señaló a El Litoral que: “Cuando llegué, me largué a llorar de felicidad, estaba emocionado. Agradezco a toda mi familia y a mis compañeros ciclistas que siempre me apoyaron y a la gente de Corrientes que me ayudó durante mi estadía”.

Al llegar a Paso de la Patria, lo primero que hizo fue dejar su bicicleta en la costa y correr hacia el río para remojarse, luego del largo viaje. De acuerdo con su relato, se pasó todo el día en la playa, disfrutando, pese al calor de ese día. En el balneario conoció a una familia que no dudó en tenderle una mano. Se enteraron de que el joven no tenía carpa, entonces, le dieron una, además de provisiones para su estadía.

De regreso a su casa, se contactó con un compañero que puso las balizas en su auto para que Nahuel pueda regresar sin problemas a su hogar, ya eran horas de la madrugada y en la ruta había oscuridad. A unos 600 metros de la entrada de su ciudad, se le rompió el eje trasero de la bicicleta, su reparación cuesta unos $6500, dinero con el que no cuenta, por esa razón, pide ayuda económica a la gente para poder arreglarla cuánto antes, ya que es su único medio de movilidad.

El joven se preparó durante todo el año pasado para poder cumplir su sueño, primero trabajó haciendo changas en las que por más de 12 horas ganaba $1000. En las que destinó $500 para ahorrar y los otros $500 para acondicionar su bicicleta. Luego consiguió otro empleo de tiempo completo levantándose todos los días a las 5 de la mañana para poder juntar más dinero para su viaje. “La próxima travesía me gustaría hacerla a Misiones. Estuve conversando con otro compañero y después queremos llegar hasta Tafí del Valle en Tucumán”, señaló a El Litoral.

Nahuel Cuellar comenzó a hacer ciclismo hace dos años atrás, y ahora tiene ganas de seguir recorriendo la Argentina. Su próximo objetivo es ir en bici hasta la provincia de Misiones y conocer las Cataratas del Iguazú. Por lo tanto, quiere sumar una parrilla a su bicicleta para poder llevar un bolso y desea recaudar algo de dinero para su próximo viaje.

Para ayudarlo a cumplir su sueño se puede colaborar con él, su CBU es: 31100006711003205037024, o contactarse al 3731629325. Mientras tanto, Nahuel seguirá trabajando y preparándose para su próximo recorrido.

