¡¡ Argentina creció cuando fue Liberal!!

¿Cómo se desarrolla Argentina? Esa pregunta se la hicieron líderes y dirigentes en el siglo XIX. Terminado el enfrentamiento con la tiranía, de más de veinte años, se propusieron organizar este país con reglas e instituciones claras para todos, sin distinción de sectores, con el claro protagonismo y liderazgo de Corrientes. Para ello se convocó a un Congreso Constituyente, donde se debatieron e incorporaron en su mayoría las ideas de Alberdi, ese debate trascendente, dio luz a nuestra Constitución Nacional, que nos dio orden a través de instituciones, pero sobre todo abrió un camino de igualdad y de libertad que permitió transformar una tierra desierta y dividida, en una Nación pujante, que antes de finales de ese siglo, rivalizaba con las potencias del mundo, Argentina se convirtió en un país líder entre los países desarrollados.

Fue la gran esperanza y realidad del siglo XIX, donde tuvimos una clase dirigente formada y que planteó un proyecto de país basado en el trabajo, el esfuerzo, el cumplimiento de la ley, la libertad económica, un estado eficiente pero no sobredimensionado, la participación de capitales privados en el desarrollo. Nos convertimos en un faro para el mundo libre y los salarios de nuestros obreros superaban a los de Reino Unido, Francia, España.

Pero fue la gran decepción del siglo XX, con quiebres institucionales, posicionada en el concierto internacional junto a los países totalitarios, frenando la participación privada, aumentando el tamaño del estado, haciéndolo torpe, lento, la burocracia se instaló como característica de lo público, transformando al estado en algo que no debe ser, empresario. Nuestra dirigencia, abrazó el estatismo, la regulación, el gasto desenfrenado, buscando manejar la vida y la propiedad de los particulares, el Estado se convirtió en un botín de los que no producen, los que viven a expensas del país que trabaja y que paga abultados impuestos.

El siglo XXI, continuó por ese camino errático, donde el que no trabaja tiene derechos por sobre toda la sociedad, al punto tal de no dejarla circular libremente por las calles, la extorsión es la regla y la justicia no inclina la balanza, la delincuencia política, sindical, de organizaciones sociales goza de protección, mientras el ciudadano común se siente indefenso y sometido a estas reglas ilógicas, dignas de novelas mafiosas, pero siempre la realidad supera a la ficción.

A pesar de todo esto, este 2023 nos da esperanzas de un resurgir, porque el liberalismo ha captado la atención del electorado de una manera que sorprende a los partidos tradicionales. Esto ocurre porque el mensaje liberal es distinto.

El liberalismo propone para salir de esta crisis, que haya un esfuerzo de la clase política, no se puede pedir más sacrificios a los particulares, que están agobiados por más de 170 impuestos.

Los liberales entendemos que hay que tomar medidas a favor de los que invierten y arriesgan, bajar impuestos, flexibilizar todo lo posible para que puedan volver a reactivar su economía, generando la riqueza que el estado no genera.

El Estado no debe distraerse de su esencial y único mandato, que es proteger a los individuos contra toda agresión interna y externa. En lo demás, obra como un ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor.

Hay que entender que cada peso que el estado gasta, procede exclusivamente de un peso obtenido a través de impuestos, habrá que trabajar por un gobierno limitado, abrir los mercados, desregular el mercado laboral, entendiendo que la productividad del trabajo es lo que hace elevar los salarios, bajar impuestos y suprimir otros, establecer un tope a los sueldos de la administración pública, y de los funcionarios políticos, suprimir asesorías y oficinas superfluas, en fin una tarea monumental, pero vital para la recuperación del trabajo y de las oportunidades para los que arriesgan.

Argentina fue grande cuando fue liberal, aspiramos a un futuro liberal en la Argentina y estamos trabajando para ello.