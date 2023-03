Boca Unidos recibe a Matienzo en el inicio de las revanchas

Boca Unidos y Benjamín Matienzo de Goya protagonizarán hoy uno de los cuatro partidos previstos en el inicio de las revanchas del Torneo Provincia de Clubes de primera división de fútbol.

El encuentro entre el conjunto capitalino y goyano se jugará en el Complejo Leoncio Benítez desde las 17 y corresponde al Grupo J que también lo integra Estrellitas de Saladas.

Cumplidas tres fechas, Matienzo es el líder de la zona con 4 puntos (1 triunfo y 1 empate), mientras que Boca Unidos tiene 1, por lo tanto está obligado a ganar si pretende tener posibilidades concretas de pelear por el primer puesto.

En el encuentro de ida, correspondiente a la primera fecha, Matienzo se impuso en Goya y hoy buscará un resultado positivo que lo deje cerca de la clasificación.

Los otros partidos que se jugarán hoy son: 17.00 Deportivo Rana de Itá Ibaté vs. Sol de América (Grupo K). En esta zona quedará libre Cambá Cuá que lidera las posiciones con 6 puntos, seguidos por Sol de América con 3 y Deportivo Rana con 0.

Además, a las 18 jugarán Victoria de La Cruz vs. Madariaga de Paso de los Libres (Grupo C) y Belgrano de Curuzú Cuatiá vs. San Martín de Yapeyú (Grupo D).

Mañana se completará la cuarta fecha, entre los partidos programados están los que jugarán Mandiyú contra Deportivo Empedrado en Capital y Sacachispas frente a Huracán de Saladas.