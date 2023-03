Las quejas de padres motivó una reunión con los directivos de la Escuela Normal

Un numeroso grupo de padres se acercó ayer a participar de una reunión convocada por las autoridades de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol ante la queja viralizada por el estado de las aulas. Los tutores habían convocado a un piquete el lunes frente a la institución. Los directivos del establecimiento explicaron que está previsto que todas las aulas cuenten con aire acondicionado. “Los equipos ya están. Solo resta que vengan a colocarlos, pero es algo que debe realizar Infraestructura Escolar y se hará próximamente, nos dijeron.

La planta alta de la escuela cuenta con aire acondicionado en todos los salones y está previsto que se haga lo mismo en la planta baja. Hay que esperar”, informaron.

Sobre el estado de los ventiladores, explicaron: “El servicio está tercerizado y una empresa se ocupa de arreglarlos. Todos los ventiladores funcionan y los que no se están reparando”. Los tutores se mostraron dispuestos a ayudar en las tareas de limpieza y hasta pintar las aulas, si hacía falta. Pero los directivos explicaron: “No se puede. Hay un seguro que se paga para ese tipo de tareas y no permite personal foráneo. De todos modos, se conformó una comisión de obras y se analiza esa posibilidad, pero deberán emitirse permisos especiales”. Se acordó además que mientras dure la ola de calor, no será obligatorio el uso del guardapolvo, algo que los padres exigían. Los tutores parecieron conformes con las explicaciones, pero en los grupos de WhatsApp hubo reproches y desazón.