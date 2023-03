Larreta apuntó a Bullrich: “Yo no grito desde la tribuna”

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a agitar este sábado la interna de Juntos por el Cambio al cruzar a Patricia Bullrich y señalar que él no grita “desde la tribuna” contra los integrantes de su propio espacio porque eso no resuelve “los problemas de la gente” y “favorece al kirchnerismo”.

“Yo creo en la firmeza de resolver los problemas de la gente, no gritar desde la tribuna, yo gobierno, yo estoy en la cancha, soy uno de los once que juega en la cancha, tengo que gobernar, tomar decisiones, tomar decisiones no es fácil”, comenzó Rodríguez Larreta cuando en una entrevista con Radio con Vos le señalaron que Bullrich, también precandidata a presidente, lo tildaba de "tibio" por no desalojar a los piqueteros que cortan la avenida 9 de Julio, entre otras manifestaciones que complican el tránsito en la Ciudad.

Y siguió, enfático: “Tomo decisiones, me planto y la firmeza la ejerzo, por ejemplo, cuando no se cerraron las escuelas. Esa es la firmeza que vale. Sacar a los narcos de la Ciudad, meterlos presos y bajar el delito, esa es la firmeza que vale. La firmeza para encarar el plan de transformación de obras más grande de la historia, esa es la firmeza que vale. El resto es gritos desde la tribuna y yo no me engancho con eso, yo soy de los que juegan en la cancha”.

Rodríguez Larreta también fue vehemente al advertir que las "tensiones" internas son normales pero que él "nunca" va a criticar a dirigentes de su mismo espacio.

"Creo que eso atenta contra la unidad y contra las posibilidades electorales, al final del día eso favorece al kirchnerismo, yo no lo hago nunca ni lo voy a hacer, no me pongo a juzgar a otros de los nuestros que lo hacen y, por más que otros me cuestionen a mí, yo no voy a contestar porque no creo en eso", destacó.

Para el alcalde porteño, el "enemigo es la inflación, la inseguridad”.

Tildar los cuestionamientos de la presidenta del PRO como "gritos desde la tribuna" es la respuesta más elegida por Rodríguez Larreta para restarle importancia a las críticas de Bullrich.