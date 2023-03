La reacción de Taraguy no alcanzó y Curne se consagró en el Apertura

Fernando Barreto

El torneo Apertura 2023 de Primera División que organizó la Unión del Rugby del Nordeste quedó en poder del Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne) que ayer superó en la final a Taraguy 20 a 19. El conjunto chaqueño dominó el primer tiempo, en el inicio del complemento sacó 17 puntos de ventaja (20 a 3) y luego llegó la reacción del Cuervo que quedó cerca de poder dar vuelta el marcador.

El encuentro disputado ayer en cancha de Taraguy tuvo dos tiempos bien diferentes donde los equipos se repartieron el protagonismo.

Curne dominó los 40 minutos iniciales a partir del trabajo de sus delanteros, la continuidad que le dio a sus ataques y la buena utilización del pie para llevar el juego a campo rival.

La apertura del marcador llegó a los 7 minutos desde un line que perdió el equipo correntino, la visita aprovechó al máximo la situación para recuperar la pelota y hacerla llegar a la otra punta donde definió Ramiro Vera.

La potencia del pack chaqueño se hizo sentir a los 18 minutos en el scrum. Curne tuvo un penal a su favor, eligió jugarlo desde esa posición y luego de la tercera infracción de los delanteros correntinos, el árbitro Marco Piñeiro sancionó el try penal.

A Taraguy le costó poder recuperar la pelota y recién con la aparición de Guillermo Abeledo, al promediar la etapa, pudo superar la mitad de la cancha y sumar tres puntos a través de un penal que anotó Agustín De la Vega.

Lentamente, la visita fue mermando en su producción pese a lo cual pudo sumar tres puntos en los pies de Octavio Luque.

En el arranque del segundo tiempo, Curne volvió a visitar el ingoal contrario. Nuevamente utilizó como plataforma de lanzamiento para su ataque al scrum y por la punta izquierda el que definió fue Rodrigo Vera para dejar el marcador 20 a 3 a los 3 minutos.

Desde allí llegó la reacción de Taraguy que primero equiparó la lucha de delanteros para después pasar a dominarla. Los avances correntinos fueron cortados con infracciones, los jugadores de Curne estuvieron indisciplinados y De La Vega mostró su puntería para buscar los palos y sumó tres penales.

El local insistió con la presión, se instaló cerca de la zona de anotación y tuvo su premio. A los 39 minutos, después de un line ganado y un maul que avanzó varios metros, se soltó Ignacio Gimenez para apoyar el try que fue convertido por De la Vega.

La diferencia quedó en 1 (20 a 19 favorable a la visita) pero Taraguy ya no tuvo posibilidades de anotar y Curne se llevó el título del torneo que sirvió como preparación para el Regional NEA.

El Top 10 comenzará la próxima semana y la primera fecha contempla estos encuentros: San José de Asunción vs. Capri de Posadas, Sixty vs. Regatas Resistencia, Aguará de Formosa vs. Aranduroga, Curda de Asunción vs. Taraguy y Curne vs. San Patricio.