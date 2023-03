El exabrupto de China Suárez en plena nota cuando le preguntaron por Wanda Nara

Todo venía muy bien en la nota que Santiago Riva Roy le hizo a Eugenia “la China” Suárez para Socios del Espectáculo. Sin embargo, cuando el cronista quiso nombrarle a Wanda Nara, la actriz y cantante lanzó un tremendo exabrupto.

Santiago: -Te quiero preguntar, con todo respeto, si no te gusta la pregunta, no te vayas caminando de la nota.

China: -Me voy a ir porque me estás diciendo esto.

S: -No te vayas, terminémosla bien.

C: -Escuchá, terminémosla bien. ¿Para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?

S: -Después me dicen ‘no le preguntaste a la China por Wanda’.

C: -Vos tenés que tener huevos, plantarte en la vida y decir ‘yo no hago esas cosas’. Yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir incómodo al otro. No la cag…

S: -Eugenia, gracias por esta nota. No es la intención incomodarte, de verdad.

C: -Estuviste a punto. No me incomodaste.

S: -No mates al mensajero. Chau, divina.

