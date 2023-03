El técnico de Boca Unidos probó con tres variantes

La práctica de fútbol realizada ayer por Boca Unidos dejó como saldo tres variantes que probó el técnico Raúl “Pipa” Estévez de cara al partido que jugará el domingo de local frente a Gimnasia y Tiro de Salta por la tercera fecha del Torneo Federal A 2023.

Con relación a la formación que viene de empatar sin goles en su visita a San Martín de Formosa, el DT “Aurirrojo” dispuso el ingreso en el arco de Lucas De León, en lugar de Juan Ignacio Morales, Mariano Del Col ingresó por Rubén Albornóz en la defensa, mientras que Federico Pérez reemplazó a Ángel Piz en la mitad de la cancha.

El cambio de arquero obedece a que Morales continuó ayer alejado de las tareas en campo de juego, con sesiones de kinesiología, luego de haber dejado la cancha el domingo pasado en Formosa. Más allá de que los estudios médicos realizados al futbolista no detectaron ninguna lesión de carácter grave, lo cierto es que el calambre muscular que motivó su reemplazo fue muy fuerte, generándole una contractura de la que se encuentra recuperando.

El ingreso de Del Col se debe a que el zaguero Rubén Albornóz no se encuentra en la ciudad (se ausentó con permiso por razones familiares), por lo que Estévez puso al ex Chacarita y el fútbol italiano en el lateral derecho, corriendo al centro a Octavio Moscarelli para que haga dupla con Walter Juárez.

En tanto que Pérez, quien no estuvo disponible en el partido frente a San Martín en razón de tener que purgar una fecha de suspensión por su expulsión en el debut contra Sarmiento, entró por Ángel Piz. La posición por el sector derecho de la mitad de la cancha no le viene convenciendo al Pipa, ya que en el primer juego puso a Iván Paredes, y luego incluyó por esa zona al goyano, ex Guaraní Antonio Franco.

De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar al Millonario salteño es: De León; Del Col, Moscarelli, Walter Juárez, Joaquín Livera; Pérez, Tobías Coppo, Gabriel Morales; Matías Moravec, Francisco Esteche y Maximiliano Solari.

Boca Unidos jugará frente a Gimnasia y Tiro el domingo desde las 16.30 en su estadio del barrio 17 de Agosto, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la zona “D” de la tercera categoría del fútbol argentino, partido que será controlado por una terna encabezada por el árbitro Álvaro Carranza, de la Liga de Villa María.

El resto de la fecha

La tercera fecha de la zona “D” se pondrá en marcha este sábado con el partido que desde las 17.30 jugarán 9 de Julio de Rafaela y el líder Sarmiento de Resistencia.

El domingo completarán desde las 17, Juventud Antoniana de Salta frente a Crucero del Norte, y a la misma hora se disputará el clásico formoseño entre Sol de América y San Martín.

