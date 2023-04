Bolero: eterno romanticismo

Su música y poesía guardan el clima exacto para bailar en calma, apasionados, con la eternidad del amor jugando la posibilidad inigualada de tomar a quien queremos, y frente a frente contemplar ese paisaje nacido en el afecto de una posible pareja al conjuro de una celebración memorable.

El bolero desde el principio fue el inicio, el camino para emprender la marcha, que la música cubana en fusión con la europea consagraba el nacimiento de un ritmo nacido en serenatas, en la memoria viva por acompañar el amor.

Noticias de él, distan mucho más de lo que imaginamos. En el año 1883, en Santiago de Cuba, uno de esos tantos juglares, ciertamente trovador, llamado José Viviano Sánchez, más conocido por “Pepe” Sánchez revela su hallazgo, como obra primera: “Tristezas”, natalicio del bolero que se tenga en cuenta.

Su letra de modernismo increíble estableció el clima, el desgarro del amor no correspondido como principal figura dramática de un ritmo que se ganaría el mundo entero.

Tristezas me dan tus penas mujer, / profundo dolor; no dudes de mí. / No hay prueba de amor que deje entrever / cuánto sufro y padezco por ti. / La suerte es adversa conmigo, / no deja en sanar mi pasión, / un beso me diste un día / lo guardo en el corazón. /

En la evolución, América se pobló de artistas que difundían una obra cada día mayor, en las radios pululaban una demostración de ello con un desfile estelar de nombres sobresalientes.

Argentina aportó al género, grandes voces, que la radio, los discos, el cine y el teatro difundían que, no solo generó cultores nacionales sino que fuimos “puerto” de recalada para todo intérprete internacional en gira.

Las décadas del 30, 40 y 50 marcaron una proliferación de excelente nivel: Leo Marini, Fernando Torres, Daniel Riolobos, Gregorio Barrios, Chito Galindo, Daniel Adamo, Osvaldo Farrell, Mario Clavell, José Mojica antes de tomar los hábitos de sacerdote, Hugo Romani, Roberto Yanés, Ricardo Yarque, Fernando Borges, entre otros.

Cabe mencionar que contribuyeron a agigantar su figura, el aporte permanente de los autores que se sumaban, como Paul Misrakí, Don Fabián, Virgilio y Homero Expósito que amén del tango expresaban muy bien lo romántico. María Grever, Consuelo Velázquez, Agustín Lara, Osvaldo Farrés, entre tantos.

Se sumaban las actuaciones con público en Radio, con las presencias de los mejicanos Juan Arvizu, Pedro Vargas, Alfonso Ortíz Tirado, José Alfredo Giménez, Pedro Infante, Chavela Vargas, “Toña” La Negra, Elvira Ríos, Fernando Albuerne, María Victoria, el boliviano Raúl Shaw Moreno, los chilenos Lucho Gatica, Antonio Prieto, Rosamel Araya, los ecuatorianos Bienvenido Cárdenas, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, el colombiano Nelson Pinedo, el cubano Vicéntico Valdéz, etc.

El summum constituido por el Trío Los Panchos, con primeras voces alternativas como Raúl Shaw Moreno, Edie Gormé, Jhonny Albino, de neto origen azteca.

Dos personajes de incidencia en el bolero fueron como autores Don Fabián, y sus temas: Dos almas, Sin ti, Cobardía, Infortunio. Mario Clavell, con Mi carta, Qué será de ti, Abrázame así, Sin mí, Somos, y tantos otros.

Chico Novarro se rebeló no solo como baterista sino también como cantante y autor notorio, muy joven aún poseedor de grandes éxitos. También hizo sus armas no solo con el tango sino también con el bolero como continuidad de los grandes, el varonil Raúl Lavié. Marty Cosens, de fuerte personalidad, gran tono no brillante sino de coloratura mate, que le daba una presencia única.

Horacio Molina entre tangos y boleros, con preciosa intimidad que personalizaba cada tema. Dany Martín, Martha Serra Lima. Un trío que si bien estilizaba y personalizaba a la música de Buenos Aires, le sacó buen rédito al bolero por sus voces y arreglos: Los Cavá Bengal. Después grupos que si bien con repertorio romántico incluían algún que otro bolero, fueron Los 5 Latinos con Estela Raval y Los Tres Sudamericanos, Los Santos, entre otros.

Que ha sido una buena cantera, no caben dudas; el romanticismo está presente en todos los órdenes de la vida conformando ese futuro pletórico que soñamos, y el bolero tan bien lo acentúa marcando a fuego.

Generalmente, entonces, en pleno auge del bolero, era capaz de lograr bailarlo como dice el jazz: Cheek to cheek, mejilla a mejilla. La posibilidad no desaprovechada de la proximidad con el ser amado era perturbador.

La música romántica proveniente de la vertiente del bolero ha dado nombres que fueron éxitos en ventas de discos, actuaciones en radios y teatros, con una afluencia notoria que tenía a Buenos Aires como puerto de recalada para los que venían de otros lugares prominentes de América.

Como la venida de un norteamericano hijo de mejicanos, el popular Andy Rusell, que se daba el lujo de cantar en inglés y castellano, aprovechando para actuar en televisión y cine.

De igual manera ocurrió en su momento con la cantante mexicana Elvira Ríos, que actuara en varias producciones nacionales, famosa por su apasionada forma de interpretar haciendo gala de su grave voz.

La música romántica, especialmente el bolero, tuvo en Argentina un gran anclaje, al que se sumaban autores, intérpretes, músicos consustanciados del mundo del espectáculo. El bolero supo amar Argentina, aportando toda la pasión y afecto de su romance.